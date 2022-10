Verstappen grijpt in VS nipt naast poleposition op dag van overlijden Red Bull-oprichter

Max Verstappen na de emotioneel beladen kwalificatie. Beeld AFP

Zelden reed Verstappen een kwalificatie waarin het ervoor en erna zo weinig ging over diezelfde kwalificatie. Op het circuit is de spanning verdwenen nu Verstappen bij de vorige race in Japan zijn wereldtitel prolongeerde.

Budgetplafond

Daarbuiten draaide het zaterdag in Austin in eerste instantie voornamelijk om de rel rond het zogenoemde budgetplafond. Krap twee weken geleden meldde racefederatie FIA dat Verstappens Red Bull als enige dat plafond had overtreden in 2021, in het seizoen waarin Verstappen zijn eerste titel won.

Het ging om een minieme overtreding, waarbij de limiet van 145 miljoen dollar met minder dan 5 procent was overschreden. Maar al snel werd duidelijk dat de concurrentie van Red Bull met niets minder dan een zware (sportieve) straf genoegen zou nemen: elke euro extra was een voordeel, vonden ze. McLaren-teambaas Zak Brown sprak in een brief aan de FIA zelfs van valsspelerij.

Red Bull wierp tegen dat het volgens de eigen berekeningen binnen het plafond was gebleven en dat het waarschijnlijk om een misverstand ging. Teambaas Christian Horner haalde zaterdag in Austin hard uit naar onder anderen Brown. Volgens hem had zijn team geen enkel voordeel gehad van de overtreding.

Imagoschade

Hij sprak van een publieke terechtstelling en ‘schokkende’ aantijgingen, zonder dat ook maar iemand de feiten kende. Dat leverde zijn renstal alleen wel enorme imagoschade op. Volgens Horner worden kinderen van Red Bull-medewerkers inmiddels zelfs gepest vanwege het beeld dat is gecreëerd.

De rel overschaduwde het normaliter feestelijke raceweekeinde in de VS. De sfeer werd nog bedrukter na nieuws dat een dik uur voor de kwalificatie wereldkundig werd: Dietrich Mateschitz, het grote brein achter Red Bull, was na een lang ziekbed overleden op 78-jarige leeftijd.

Mateschitz richtte in de jaren 80 samen met een Thaise ondernemer Red Bull op, nadat hij het energiedrankje had ontdekt op een zakenreis in Thailand. In de decennia daarna bouwde hij zijn merk uit tot een multinational. Daarbij was marketing via de sportwereld cruciaal.

Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz Beeld AFP

Oostenrijkse miljardair

Zo kwam Mateschitz in de jaren 90 al uit bij de Formule 1, in eerste instantie voornamelijk als sponsor van teams en coureurs. Eind 2004 kocht hij het team van Jaguar, doopte het om tot Red Bull, stak er vele honderden miljoenen in en creëerde een renstal die in minder dan tien jaar wereldtitels won.

Naast Red Bull was Mateschitz ook eigenaar van het AlphaTauri- team (het voomalige Toro Rosso) en kocht én renoveerde hij het circuit in Oostenrijk dat nu door het leven gaat als de Red Bull Ring. De Oostenrijkse miljardair, die wars was van media-aandacht en zich zelden in het openbaar vertoonde, had zo een enorme invloed op de Formule 1.

Vanzelfsprekend werd Verstappen na de kwalificatie als eerste bevraagd naar zijn emoties in het interview na de kwalificatie. ‘Het was zwaar nieuws, voor iedereen’, zei een zichtbaar aangeslagen Verstappen. ‘Wat hij voor Red Bull, de sport en ook voor mij heeft betekend. Het is heel zwaar. We probeerden daarom ook alles te geven. Het was helaas net niet genoeg. Maar er is ook nog een race en daarin gaan we proberen hem trots te maken.’

Verstappen kan in Austin het recordaantal zeges in één Formule 1-seizoen evenaren (dertien) en ook kan Red Bull in de VS voor het eerst sinds 2013 de constructeurstitel voor beste team winnen, na acht seizoenen op rij waarin Mercedes domineerde.

Verstappen heeft goede hoop op een sterke race, die hij dankzij een straf voor een Ferrari-coureur Leclerc vanwege een motorwissel, start vanaf de tweede plek. ‘Want in de race zijn we normaliter sterker dan in de kwalificatie.’