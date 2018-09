Verstappen grijpt in Italië opnieuw door tijdstraf naast podiumplaats

Door een tijdstraf na een verdedigende actie eindigt Max Verstappen zondag niet als derde, maar als vijfde in de Grote Prijs van Italië. De discussie over toenemende regelzucht in de Formule 1 laait meteen weer op.

Max Verstappen stapt uit na als derde te zijn gefinisht. Door zijn tijdstraf eindigt hij als vijfde. Foto ANP

Gianpiero Lambiase poogde zo voorzichtig mogelijk Max Verstappen (20) over de boordradio mede te delen dat hij net een tijdstraf van vijf seconden had gekregen die hem zijn podiumplek bij de Grote Prijs van Italië ging kosten. ‘Maak je er niet druk om’, zei de racetechnicus nog, waarschijnlijk tegen beter weten in.

Lambiase werkt al ruim twee jaar intensief met de Nederlander. Hij kent Verstappen als geen ander en weet precies hoe zijn coureur reageert als hij geconfronteerd wordt met iets dat hem niet zint. ‘Me er niet druk om maken? Ik gaf hem ruimte’, brieste Verstappen als vloekend. ‘Ze doen geweldig werk in hun pogingen het racen te vermoorden, echt waar.’

Zijn frustratie was begrijpelijk. Voor de derde keer in drie seizoenen verloor Verstappen zondag een podiumplek door ingrijpen van de scheidsrechters van de Formule 1, de zogeheten stewards. Het overkwam hem ook al eens in Mexico (2016) en in de Verenigde Staten (2017).

Tien ronden voor de finish op het circuit van Monza stuurde Verstappen tijdens het remmen zijn Red Bull richting Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die hem poogde in te halen voor de derde positie. De Fin toucheerde vervolgens Verstappen en schoot rechtdoor in de chicane.

Verstappen in duel met Valtteri Bottas. Foto Reuters

Gevaarlijk rijden

Met het vuistdikke regelboek van de Formule 1 in de handen bestempelden de stewards de actie van Verstappen drie ronden later als ‘gevaarlijk rijden’. Iets waar Verstappen het na de race totaal niet mee eens was. Hij vond dat hij Bottas tijdens het verdedigen bewust voldoende ruimte had gegeven om nog naar links uit te wijken.

‘Als hij dan alsnog tegen mijn wiel rijdt, kan ik er weinig aan doen’, zei de Nederlander, die door de straf vijfde werd, voor de camera van Ziggo Sport. Met zijn opmerking over de boordradio aan het adres van de ‘racevermoordende’ stewards stipte Verstappen een van de hardnekkige problemen aan in de Formule 1: de willekeur van de scheidsrechters en de ergernis die het veroorzaakt bij coureurs en fans.

Verstappen weet er alles van. Zijn straf van zondag was namelijk minder dubieus dan de tijdstraf die hij vorig jaar kreeg in Austin. Verstappen tekende toen voor de actie van de wedstrijd door Kimi Räikkönen op het laatste moment van de derde plaats te beroven. Maar vlak voor de podiumceremonie werd hij weggeroepen omdat hij volgens de stewards de circuitlimiet had overschreven bij die actie.

Verstappen was woest. Hij zag andere coureurs het gehele weekeinde ongestraft hetzelfde doen. Hij beledigde in interviews de stewards en het incident zorgde voor een fikse discussie over de staat van de sport, met als hamvraag: staat in de Formule 1 regelzucht inmiddels boven spektakel op de baan?

Alonso vertrekt

Vanuit dat oogpunt is het aangekondigde afscheid van Fernando Alonso (37) veelzeggend. De tweevoudig wereldkampioen wordt door vriend en vijand beschouwd als een van de beste coureurs ter wereld, maar verlaat na dit seizoen de Formule 1. De Spanjaard, die rijdt voor het kwakkelende McLaren, is ondanks zijn megasalaris (26miljoen euro per jaar) wel klaar met rijden in de koningsklasse.

‘Ik denk dat de uitdaging voor mij in andere raceklassen groter is’, zei hij vorige week bij de GP van België. ‘De Formule 1 die we nu zien is niet de Formule1 waar ik ooit als kind van droomde in te rijden of de klasse waarin ik in 2001 debuteerde.’

Fernando Alonso maakt zich klaar voor een oefensessie op het circuit van Monza. Foto EPA

Ingrediënten die de sport spannend en onvoorspelbaar maken, zijn volgens hem verdwenen. Zaken die de raceklasse juist ontoegankelijker maken, zoals de vele regels die gelden tijdens het racen, worden toegevoegd.

Over het afwijken van de racelijn in de remzone waar Verstappen zondag in Italië voor werd gestraft is bijvoorbeeld al jaren discussie. Die werd aangezwengeld door stevige verdedigende acties van Verstappen in zijn begintijd bij Red Bull in 2016.

Een aantal collega’s vond dat Verstappen te gevaarlijk reed. Tijdens het remmen hebben coureurs weinig tijd om te anticiperen op een slingerende auto, wat het risico op een zware crash vergroot. Om die reden introduceerde autosportfederatie FIA eind 2016 de zogenoemde Verstappen-regel: bewegen tijdens de remzone zou meteen bestraft worden.

Een aantal races later was de regel alweer afgeschaft, omdat het ondoenlijk bleek iedere coureur die iets afwijkends deed in de remzone rücksichts-los te straffen. Sindsdien wordt ieder geval weer afzonderlijk beoordeeld door de stewards, met als enige handvat artikel 27.4 van het regelboek: een coureur wordt bestraft als hij ‘op een manier rijdt die in potentie gevaarlijk is voor andere coureurs’.

De grijze gebieden in die tekst leiden tot willekeur. Zo onderzochten de stewards zondag niet de gewaagde inhaalactie van de latere racewinnaar Lewis Hamilton op Sebastian Vettel in de eerste ronde, waardoor Vettel spinde en misschien wel zijn kans op de wereldtitel vergooide. Vettel was overigens blij dat de stewards niet ingrepen. Net als Verstappen ziet hij liever dat coureurs het zonder inmenging van buitenaf uitvechten op het circuit: ‘We zijn namelijk allemaal volwassen mannen en geen kleine meisjes.’