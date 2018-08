Alles leek voor Max Verstappen (20) zaterdag de goede kant op te vallen. Hij leek in de regen af te koersen op zijn eerste poleposition, ook nog eens op zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps voor tienduizenden dolenthousiaste Nederlanders. Tot zijn benzine bijna op was en hij uiteindelijk terugzakte naar de zevende plek.

Verstappen stapt uit zijn auto na de kwalificatie voor de GP van België. Foto ANP

Het was het slotstuk van een chaotische kwalificatie voor de GP van België, waarbij Verstappen zichzelf vooraf nagenoeg kansloos achtte voor een perspectiefrijke startpositie. Op een van de snelste circuits van de kalender is hij nu eenmaal niet opgewassen tegen het surplus aan motorvermogen in de Mercedessen en Ferrari's.

Tot het zaterdag kort voor het beslissende derde kwalificatiegedeelte plots begon te regenen. Dat veroorzaakte een baan waarop Verstappen zich normaal kiplekker voelt en, belangrijker, waarop de verschillen tussen de auto’s genivelleerd worden. Verstappens team Red Bull had de bui op de weerradar al zien aankomen en de meteorologen van het team voorspelden dat de regen zou doorzetten.

Het devies voor Verstappen: zo snel mogelijk een tijd neerzetten in een lichte auto met zo min mogelijk brandstof. De baan zou daarna namelijk alleen maar natter, en dus langzamer, worden. Deel een van het plan verliep feilloos. Al glibberend en glijdend stuurde Verstappen zijn Red Bull knap over het circuit, waarmee hij als eerste en snelste een tijd neerzette.

Voor het slagen van deel twee van het plan was hij afhankelijk van de weergoden. En die zijn in de Ardennen steevast wispelturig. De regen zette niet door. Het circuit droogde op en werd sneller. Verstappen had geen tijd meer om bij te tanken en nog een ronde te rijden. Zes coureurs zetten daardoor in het restant van de kwalificatie nog een snellere tijd neer dan Verstappen. WK-leider Lewis Hamilton start de race vanaf de eerste plek.

'Te goed voorbereid'

Verstappens plan was mislukt. ‘Ik wist dat ik maximaal twee rondjes kon rijden, dus hoopte dat het bleef regenen. Het was gewoon jammer’, zei hij teleurgesteld na de kwalificatie. ‘We waren eigenlijk te goed voorbereid’, zo verklaarde hij zijn brandstoftekort. ‘Toen het ging regenen, wisten de teams om ons heen niet wat ze moesten doen. Daarom gingen ze maar terug naar de garage en kwam het nog goed voor ze.’

Een van die ‘gelukkige’ teams was Force India. Of: Racing Point Force India, zoals het team sinds twee dagen officieel heet, nadat de renstal vorige week op het laatste moment werd gered van een faillissement door een consortium geleid door de steenrijke vader van Formule 1-coureur Lance Stroll. Het team moet alleen wel alle 59 WK-punten die het dit seizoen tot nu toe scoorde inleveren.

Met de coureurs Esteban Ocon zondag op startplek drie en Sergio Perez daarachter heeft Force India alle kans zondag weer wat van die verloren punten te heroveren.

Inhalen

Max Verstappen verwacht in de race de twee Force India’s en de Haas voor hem nog wel in te halen, omdat het circuit van Spa-Francorchamps te boek staat als een baan met veel inhaalmogelijkheden. Daarna wordt het lastig. Het gat met de Mercedessen en Ferrari’s is groot en dat zal in de resterende negen races dit seizoen niet veranderen, verwacht hij. ‘Maar ach, dat wisten we van tevoren. Ik probeer er gewoon elke race maar het beste van te maken.’