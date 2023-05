Verstappen glibbert als beste door de natte straten van Monaco, waar de GP het leven niet meer zeker is

Max Verstappen leidt het veld in de GP van Monaco en heeft zo het minste last van het opspattende water. Beeld AFP

Opeens valt er regen in Monaco, worden paraplu’s op de tribune uitgeklapt en hullen de strak geklede vips zich in wegwerpjassen met een koddige puntmuts. Tot dat moment zijn alle twintig brullende Formule 1-bolides vijftig keer langs gescheurd, onder aanvoering van regerend wereldkampioen Max Verstappen in zijn Red Bull. Nu glijden ze als Bambi op het ijs uit de langzame bocht bij Rascasse. De meeste wagens kunnen contact met de vangrail net voorkomen. Sommige net niet.

Een paar honderd meter verderop: lichte paniek in de pitboxen. Zet deze regen door? De auto’s moeten sowieso naar binnen voor nieuwe banden. Maar schroeven schroeven de teams er regenbanden onder of blijft de baan droog en kunnen ze op profielloze banden blijven rijden?

Aston Martin, het team van Verstappens naaste belager Fernando Alonso, gokt verkeerd. De Spanjaard komt er na één rondje achter dat hij niet de goede banden heeft gekozen en moet een tweede pitstop maken. De twee tijdrovende onderbrekingen kosten Alonso de kans op de overwinning, want daardoor kan Verstappen het zich permitteren met een slakkengangetje op zijn compleet versleten gladde banden naar de pit te kachelen voor het juiste rubber.

Kortom: een buitje en de tachtigste Grand Prix van Monaco wordt meteen interessant. Dat kan de iconische race goed gebruiken. ‘Dit was het echte Monaco’, jubelt Verstappen, die wint in zijn woonplaats, over de boordradio. ‘Het is lastig racen in de regen, maar leuk was het wel.’

Monaco is volgens de Amerikaanse eigenaar van het Formule 1-circus, Liberty Media, al heel lang niet meer van deze tijd. Inhalen is bijna onmogelijk op dit stratencircuit. De 60 duizend bezoekers naar de dichtstbevolkte en duurste plek op aarde laten komen, is een logistieke nachtmerrie. En de Formule 1-teams klagen over Spartaanse faciliteiten en ruimtegebrek. Dat het circus elk jaar terugkeert naar de bakermat van de autosport is uit nostalgie.

Gladde baan

Akkoord: tot het regenbuitje is de race een optocht in de startvolgorde. Maar zodra de baan glad wordt, komen de verschillen in rijvaardigheid aan het licht. De tweevoudig kampioenen Verstappen en Alonso en Mercedes-rijder Lewis Hamilton, in het bezit van zeven titels, passen zich snel aan en weten bijna stoïcijns een eigen, iets lager, tempo vast te houden. De auto is als was in hun handen.

Hun rijden contrasteert met dat van hun teamgenoten in nota bene dezelfde auto’s. Weifelend slingeren, schutteren. Sergio Pérez, Lance Stroll en George Russell slippen wat af. Vooral voor Pérez, hij werd 16de, is dat pijnlijk, want hij waant zich de enige kansrijke uitdager om teamgenoot Verstappen van zijn derde opeenvolgende titel af te houden.

Zeker: de drie kampioenen schuiven ook wel eens metertje opzij door een bocht en tikken soms muren en vangrails aan, maar ze houden de controle en lopen geen ernstige schade op. ‘Je moet met heel veel gevoel remmen’, legt Alonso uit.

‘Mijn hartslag is hier het hoogst’, zegt Verstappen. ‘Deze race moet altijd blijven bestaan’, vindt Alonso. Coureurs praten bijna verliefd over het smalle, langzame en veeleisende circuit; de helft woont er al belastingontwijkend naast. Maar hun teambazen zeggen: Monaco moet veranderen. Anders gebeurt dat waar het prinsdom al jaren voor vreest: afvoering van de racekalender. De Grand Prix in de ministaat van 2025 ligt nog niet vast.

Veranderingen taboe

Het hoofd van de Monegaskische race-organisatie, Michel Boeri, deze week toe aan zijn 52ste Grote Prijs van Monaco, verklaart de door F1-eigenaar Liberty Media gewenste parcoursveranderingen om inhalen te stimuleren, taboe. Dus ook een plan daartoe, dat al jaren klaar ligt, om het circuit 300 meter langer te maken tussen twee van de bekendste plekken op het circuit: de haarspeldbocht en de tunnel.

De 84-jarige Boeri is echter deze week op een zijspoor gezet door de monarch van Monaco, prins Albert. De prins weet zeker dat ‘zijn’ Grand Prix er voor altijd zal zijn, mits de race ‘dynamischer en aantrekkelijker’ wordt conform de wensen van de Amerikanen. Het wegvallen van het jaarlijkse Monegaskische hoogtepunt zou ook een stevige aderlating zijn voor de economie en de glamour van het belastingparadijs.

Terwijl Boeri en prins Albert afgelopen week aan het bakkeleien waren over het voortbestaan van de race die dateert van 1929, manoeuvreerde als een paard van Troje een enorm jacht tussen die andere enorme jachten in Port Hercule, de haven van Monaco. De staat Qatar had het luxueuze schip gehuurd om aan de pers – die was er immers toch – de Grote Prijs van Qatar te presenteren.

De Qatarezen blaken sinds het WK voetbal vorig jaar nogal van zelfvertrouwen, bleek op het jacht met uitzicht op Monaco en het circuit. ‘Het was het beste WK ooit’, zei de baas van het racecircuit van Qatar, Amro Al-Hamad, ‘niet alleen van het verleden, maar ook van de toekomst.’

Met dezelfde branie en in het hol van de leeuw deed hij de Grand Prix van Monaco af als een relict van vroeger. In Amerikaanse handen zijn Formule 1-races vooral stampende festivals hinderlijk onderbroken door de herrie van raceauto’s. Trots is Qatar dat het zo’n mega-event minstens de komende tien jaar mag organiseren.

Nog pijnlijker voor Monaco maakte Chloe Targett-Adams het op de boot. ‘Qatar wordt de beste Grand Prix van allemaal’, zei de Britse juriste die er bij Formule 1-eigenaar Liberty Media verantwoordelijk voor is dat de koningsklasse van de autosport in de toekomst meer en meer geld gaat opleveren. Die toekomst is kennelijk verzekerd in het Midden-Oosten. Met Monaco in de wachtkamer.