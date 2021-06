Verstappen gist nog naar de reden waarom zijn band met 300 km ontplofte: ‘Pirelli moet gewoon eerlijk zijn’

Max Verstappen na afloop van de race in Bakoe waar hij uitviel vanwege een klapband. Beeld EPA

Ja, Max Verstappen leidt nog steeds het wereldkampioenschap in de Formule 1. En ondanks zijn uitvalbeurt bij de laatste race in Azerbeidzjan was hij de morele winnaar dankzij de blunder in de slotronden van zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Het nam allemaal niet weg dat Verstappen in aanloop naar de GP van Frankrijk op zondag nog volop bezig was met datgene wat hem in Bakoe overkwam. ‘Je moet gewoon eerlijk zijn.’

Terwijl hij in de slotronden op de zege afkoerste, ontplofte op het rechte stuk met ruim 300 kilometer per uur vanuit het niets zijn linker achterband. Krap twee weken later heeft Verstappen nog steeds geen duidelijk antwoord op wat er nou precies is gebeurd.

Dinsdagavond stuurde bandenfabrikant Pirelli een persbericht de wereld in met de boodschap dat het onderzoek naar Verstappens bandenpech was afgerond. De Italiaanse firma - sinds 2011 de enige bandenleverancier in de Formule 1 - stelde geen afwijkingen te hebben gevonden aan het eigen rubber en oordeelde dat de band lek was geraakt door ‘rijomstandigheden’.

Legere bandenspanning?

Die woorden suggereerden geknoei met de banden, zoals racen met een lagere bandenspanning dan door Pirelli is voorgeschreven. Hoe lager die spanning, hoe meer grip. Er komt dan alleen ook meer druk op de structuur van de band te staan, met als risico spontane klapbanden. Vanwege die insinuatie kwam Red Bull gelijktijdig met het persbericht van Pirelli met een teamverklaring. De renstal benadrukte zich ‘te allen tijde’ aan de Pirelli-parameters te houden en schreef dat er niets mankeerde aan Verstappens auto.

De coureur zelf had donderdag, op de persconferentiedag in Frankrijk, het idee dat Pirelli vooral z’n best deed om de schuldvraag bij anderen te leggen. Red Bull heeft alle data van Verstappens auto en banden overhandigd aan de onderzoekers, zei Verstappen. Volgens hem waren al die waarden binnen de eisen van Pirelli. ‘En in Azerbeidzjan moest op zaterdag al de bandenspanning omhoog. Dat zegt ook wel wat, misschien was het nog steeds niet voldoende’, verkondigde hij voor de internationale pers.

Veiligheid boven alles

Een klein uur later, in een videogesprek met Nederlandse media, zei hij niet opeens het vertrouwen in de banden te hebben verloren. ‘Als ze gewoon eerlijk zeggen wat er fout is gegaan en we gaan gewoon naar een hogere bandendruk, denk ik dat het allemaal wel goed zit’, legde hij uit. ‘Maar hopelijk gebeurt het gewoon niet meer. Je moet eerlijk zijn, vooral als het gaat om veiligheid. Want als ik linksaf de muur in was geklapt, had het er heel anders uitgezien. Daar kun je gewoon niet omheen, vind ik.’

Mogelijk zal de oorzaak voor Verstappens klapband nooit volledig duidelijk worden. Racefederatie FIA bezit niet over objectieve meetinstrumenten om de bandenspanning te controleren. Het is voor onderzoeken afhankelijk van de informatie van teams en van Pirelli, die beiden gekleurd kunnen zijn. De kans is wel groot dat de bandenspanningsoap rond Verstappen een van de laatsten is in de Formule 1. Vanaf volgend jaar bezit de FIA wel over die neutrale meetapparatuur.