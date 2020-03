Verstappen enthousiast over Zandvoort, vooral de kombochten vallen in de smaak

Max Verstappen en oud-coureur Arie Luijendijk zijn enthousiast over het vernieuwde circuit van Zandvoort. ‘Petje af voor wat ze hier hebben gecreëerd.’

Op de hoofdtribune van het circuit van Zandvoort zaten woensdagmiddag zo’n zestig mensen vol spanning te wachten in feloranje werkhesjes. Een aantal had de bouwhelm nog op. Ze hielden nauwlettend de garage in de gaten waar een matblauwe vrachtwagen van Formule 1-team Red Bull stond geparkeerd. Daar maakte Max Verstappen zich op voor zijn eerste ronden over het vernieuwde circuit van Zandvoort.

Het was de officiële heropening van het duinencircuit, na een verbouwperiode van krap vier maanden. Er klonk applaus van de tribune toen de V8-motor in Verstappens Formule 1-auto uit 2012 voor het eerst bromde. Toen de coureur na drie ronden terugkeerde bij de garage volgde een staande ovatie en gejuich. Het was een symbolisch moment voor de bouwvakkers die de afgelopen maanden honderden uren hadden gestoken in het opkalefateren van de baan.

Voor de rest van Nederland waren Verstappens eerste Zandvoort-ronden vooral een herinnering dat de eerste Formule 1-race in Nederland in 35 jaar er toch echt aan zit te komen. Want het ging de afgelopen tijd maar weinig over die race. Het ging over strandroutes door beschermd natuurgebied, de stikstofproblematiek en vergunningperikelen.

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Graafmachines

Hunkerend naar andersoortige aandacht had het circuit woensdag rond de heropening een flink mediaspektakel opgetuigd. Cameraploegen uit binnen- en buitenland waren afgereisd naar de badplaats, ook al waren op de baan meer graafmachines dan raceauto’s te zien; er wordt nog volop gewerkt aan circuitgebouwen en tribunes.

Het asfalt ligt er inmiddels wel. Circuiteigenaar prins Bernhard reed vorige week een van de eerste ronden op de vernieuwde baan, nieuwsgierig naar de twee spectaculairste delen: de bochten die een hellingsgraad hebben gekregen.

Verstappen deelde de nieuwsgierigheid naar die zogenoemde kombochten en was bereid anderhalve week voor de start van het nieuwe seizoen in Australië naar Zandvoort te komen. Hij had zich prima vermaakt, zei hij over de in totaal zeven ronden die hij in zijn F1-auto reed. ‘De hele baan gaat een uitdaging worden’, stelde hij. ‘Bij de eerste kombocht zie je de binnenkant helemaal niet, omdat je zo laag in de auto zit. Ik kijk echt uit naar de race.’

Ride with @Max33Verstappen for the first lap of the new Zandvoort Circuit! 💪🇳🇱#DutchGP pic.twitter.com/qHSG1cyUBA — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 4 maart 2020

Verder was het Nederlandse race-icoon Arie Luijendijk ingevlogen vanuit de VS. De laatste bocht op het circuit heeft zijn naam gekregen, omdat de komvorm en hoge snelheden in die bocht doen denken aan de bochten op het ovale circuit in Indianapolis waar Luijendijk als enige Nederlander twee keer de Indy 500 wist te winnen. ‘Ik dacht: ze zullen die naam wel veranderen in de Heinekenbocht, ofzo’, zei Luijendijk woensdag lachend. ‘Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Een hele eer.’

Aston Martin

Luijendijk reed met Verstappen in een Aston Martin nog een aantal ronden mee over de baan. Net als Verstappen was hij enthousiast over het circuit. ‘Die twee kombochten geven het circuit zo’n andere dimensie. Dat zie je nergens ter wereld. Petje af voor wat ze hier hebben gecreëerd.’

De Italiaanse circuitbouwer Jarno Zaffelli kreeg met zijn bedrijf de opdracht van Zandvoort het circuit te verbouwen. Hij noemt het zijn ‘moeilijkste klus ooit’, omdat het aanpassen van een historisch circuit en tegelijk het karakter van die baan behouden extreem lastig is. De afgelopen anderhalve maand was hij dagelijks te vinden in Zandvoort.

Woensdag filmde hij trots de eerste ronden van Verstappen vanaf de toren van het paddockgebouw. Of het met oog op de race over twee maanden nog een voordeel is dat Verstappen nu al over het circuit heeft gereden? ‘Niet voor Max, maar wel voor zijn team’, zegt Zaffelli. ‘Hij reed weliswaar in een oude auto, maar ook een oude auto kan data verzamelen. En die data kunnen gebruikt worden door technici.’

Uiteindelijk zal het niet doorslaggevend zijn voor de racewinst, denkt hij. Dat zal volgens hem het lef zijn van de coureur. Oftewel de man die zijn auto op 3 mei het snelst over het krappe, bochtige duincircuit durft te sturen. Zaffelli kijkt nu al uit naar de vrijdagavond tijdens het GP-weekeinde in Zandvoort. Dan staat het traditionele coureursoverleg op het programma. Zaffelli, lachend: ‘Michael Masi (wedstrijdleider van de Formule 1, red.) heeft mij al gewaarschuwd: of de coureurs gaan het circuit geweldig vinden, óf ze gaan het haten.’