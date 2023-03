Verstappen en Perez dwingen rivalen in de Formule 1 tot schamele bijrol in Bahrein

Max Verstappen klimt na de race uit zijn auto. Beeld REUTERS

De overmacht waarmee Max Verstappen zondag de eerste race van het seizoen won, tevens zijn eerste overwinning in Bahrein, lijkt meteen al de spanning uit het nieuwe Formule 1-jaar te halen. Zijn Mexicaanse teamgenoot van Red Bull, Sergio Perez werd tweede en zo waren de mannen ook gestart.

Met een straatlengte voorsprong op de rest reden de twee al banden sparend naar het einde. Andere teams waren blijkens hun radioverkeer voortdurend aan het worstelen om die banden goed te houden op het veeleisende asfalt van het Sakhir-circuit.

Achter de Red Bulls was het dan ook wél een spannend schouwspel met Fernando Alonso als de grote surprise en winnaar. Al sinds het Formule 1-circus in Bahrein neerstreek bijna twee weken geleden, hing in de lucht dat Aston Martin, het groengekleurde team van Alonso en Lance Stroll, zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, in de winter iets bijzonders had gedaan.

Waar andere teams hun auto’s van vorig jaar mondjesmaat hadden veranderd – per slot hadden ze door een omvangrijke regelwijziging al in 2022 vrijwel nieuwe bolides moeten bouwen – gooide Aston Martin voor 2023 het roer volledig om.

‘Deze auto is voor 95 procent nieuw’, zei een van oor tot oor glunderende Alonso in de afsluitende persconferentie. ‘En dit is nog maar de basisauto; we gaan er gedurende het seizoen nog heel veel aan verbeteren.’ Alonso, als vijfde gestart, werd derde achter de Red Bulls en bejubelde die podiumplek als een overwinning.

Oudste coureur

De Spanjaard is met 41 jaar veruit de oudste coureur van de twintig in de Formule 1. Hij reed zijn eerste Formule 1-race in 2001 een maand voordat de Australiër Oscar Piastri van McLaren, die in Bahrein enkele rijen achter Alonso startte, werd geboren.

Hij won de titel in 2005 en 2006, begon zondag in zijn 360ste Grand Prix aan zijn twintigste seizoen en kwam daarbij voor de 99ste keer op het podium. ‘Ik heb me sinds 2013 niet zo goed en positief in een Formule 1-auto gevoeld. Ik had er nog wel een uur in willen doorrijden.’

De 30 duizend toeschouwers – een tiende van wat er bijvoorbeeld in Zandvoort zal zijn – zag ronde na ronde Verstappen en Perez langskomen, dan een hele tijd niets, gevolgd door Alonso die steeds met een andere coureur in gevecht was.

Zijn spectaculaire inhaalacties brachten het publiek op de banken, vooral toen de tweevoudig kampioen rakelings Mercedes-rijder Lewis Hamilton, goed voor zeven titels, passeerde. Later, na het inhalen van Ferrari-coureur Carlos Sainz klonk ‘bye bye’ over over de boordradio. En achteraf: ‘Ik geniet van zulke gevechten met kampioenen; geeft een adrenalinestoot.’

Vorig jaar was Ferrari de naaste belager van Red Bull dat 17 van de 22 races won. Voor dit jaar werd verwacht dat Mercedes, dat in 2022 vooral bezig was om het gestuiter van de auto te verhelpen, zich bij de concurrentie zou voegen. Maar het Duitse team worstelt nog steeds en Ferrari kon niet imponeren. Bij de winnaar in Bahrein vorig jaar en gedurende dat seizoen de grootste concurrent van Verstappen, Charles Leclerc, viel in Bahrein de motor plots stil, teamgenoot Sainz werd vierde.

Kopiëren

Met Stroll, die ondanks een kort geleden gebroken pols zesde werd, lijkt zich een vierde team te nestelen tussen de top-drie van de afgelopen jaren. Zij het dat Red Bull nu, in elk geval tot de volgende race in Saoedi-Arabië, ruim voor ligt op de overige drie.

Hoe Aston Martin het voor elkaar heeft gekregen om in één jaar van een team in de kantlijn te transformeren tot een uitdager van de top, is door slim het goede van andere teams te kopiëren. Een snufje Alfa Romeo, een scheut Ferrari en een emmer vol Red Bull was daarvoor nodig. ‘Er stonden vandaag drie Red Bulls op het podium’, schamperde nummer twee Perez.

Alonso lachte mee. Hij weet dat zijn ‘95 procent nieuwe auto’ grofweg een kopie is van de uiterst succesvolle Red Bull van vorig jaar. Althans: daarop geïnspireerd, want zonder meer kopiëren mag niet, tenzij het is om de betrouwbaarheid van de auto te verbeteren. Maar het is een lastige grens tussen ‘betere betrouwbaarheid’ en ‘betere prestatie’. Verstappen zei vorige week dan ook: ‘De meeste auto’s zijn kopieën van elkaar’.

In de Aston Martin ligt bovendien een motor van Mercedes. Des te pijnlijker voor het Duitse team was dan ook dat Alonso zondag voor Hamilton eindigde en Stroll voor George Russell, de andere Mercedes-coureur.

Dat achter zijn en Perez’ Red Bull-auto's de rest dicht bij elkaar ligt, verbaast Verstappen niets. ‘Als een auto het een jaar heel goed doet, worden dingen van die wagen gekopieerd.’ Grootmoedig stelde hij vast dat al dat na-apen eigenlijk een goede zaak is. ‘Zo komt alles op natuurlijke wijze dichter bij elkaar waardoor de races spannender kunnen worden.’

Teamgenoot Perez ziet ook vooral voordelen: coureurs moeten meer op de limiet rijden en kunnen zich ook niet de kleinste fout veroorloven. ‘En gedurende het seizoen’, probeerde Perez de concurrentie moed in te spreken, ‘komt alles alleen maar dichter bij elkaar te liggen.’