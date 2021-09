Verstappen denkt dat wat chaos geen kwaad kan, want ‘inhalen wordt lastige zaak’

Max Verstappen (2de van rechts) loopt met enkele van zijn engineers van Red Bull Racing een rondje Zandvoort om het circuit te bestuderen. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Dive into the sea of orange’ of ‘het rondje waar we 36 jaar op hebben gewacht’ en ‘Time to make history again’. Het wemelt in Zandvoort van de slogans die fans moeten warm maken voor een spektakelrace, zondag. Het is de vraag of die er komt. Max Verstappen heeft alvast een onheilspellende boodschap: ‘Ik denk dat inhalen een lastige zaak wordt’.

Er dreigt een optocht door de duinen. Zeker weet Verstappen het alleen niet, zoals niemand weet hoe de race zal uitpakken ruim drie decennia na de laatste GP. Dus liepen de coureurs donderdagochtend nieuwsgierig over het asfalt. Ook Verstappen, die gewoonlijk niet deelneemt aan de zogenoemde track walks. Van een paar rondjes in zijn auto leert hij naar eigen zeggen net zo veel.

Voor Zandvoort maakte hij een uitzondering. Aan het einde van de ochtend wandelde hij een rondje met een paar teamleden, met in hun kielzog een bataljon fotografen. ‘De engineers wilden die track walk doen, Dus toen zei ik: ik ga wel mee. Ik ken de baan al, dus voor mij was het niet heel nuttig.’

Mijn eerste GP van Nederland

Verstappen beleeft het evenement, dat dankzij zijn populariteit mogelijk is gemaakt, nuchter. Zo heeft hij bewust niets anders gedaan in aanloop naar de raceweekeinde, ongeacht de talloze aanvragen die hij kreeg. ‘En het is niet mijn eerste thuisrace’, zei hij tijdens de internationale persconferentie. ‘Het is mijn eerste Grand Prix van Nederland.’

Verstappen beschouwt de race op het Belgische circuit Spa-Francorchamps als zijn thuisrace. Die baan is gelegen op minder dan een uur rijden van waar hij opgroeide. En Spa is vanwege de lange rechte stukken en afwisseling tussen snelle en langzame bochten een van de beste plekken om in te halen in de Formule 1. Zandvoort heeft nooit te boek gestaan als een plek waar het makkelijk passeren is. Daarvoor is de baan simpelweg te snel, te kort en te smal.

Met afstand de beste inhaalplek is de Tarzanbocht, direct na het rechte stuk, waar de auto’s op topsnelheid vol voor moeten remmen. De coureur die laat op zijn rempedaal durft te trappen, kan in de brede, langzame haarspeldbocht een ander passeren.

Bredere auto's

Althans: zo was het in 1985, toen Niki Lauda de laatste F1-race op Zandvoort won. In de tussentijd is er veel veranderd. De McLaren van Lauda was 1.80 meter breed. Verstappens RB16B meet 2 meter. Dat maakt het lastiger om naast elkaar te rijden, zeker in de krappe gedeelten.

Daar komt bij dat de Formule 1 al jaren worstelt met een inhaalprobleem. De auto’s zijn door de ingewikkelde aerodynamica extreem gevoelig voor verstoorde luchtstromen. Dat probleem is het grootst achter een andere auto, waar ze veel grip en snelheid verliezen. In 2011 introduceerde de Formule 1 om die reden het Drag Reduction System (DRS). Als een coureur op minder dan een seconde van een ander rijdt, kan hij met een druk op de DRS-knop zijn achtervleugel kantelen en zo ongeveer 10 kilometer per uur harder gaan.

Om op Zandvoort het inhaaltrucje nog effectiever te maken, zou DRS al in de kombocht voor het rechte stuk ingeschakeld kunnen worden. Daar kunnen de auto’s dankzij de hellingshoek van 18 graden probleemloos op volle snelheid doorheen. Maar woensdag besloot racefederatie FIA na een eerste baaninspectie het DRS-punt toch op het rechte stuk te plaatsen. De bocht is uniek in de F1 en het is nog niet duidelijk hoe de auto’s al ‘hangend’ reageren als de achtervleugel opeens drastisch wordt aangepast.

Chaos

Het betekent dat de DRS-zone op Zandvoort aanzienlijk korter wordt. Daarmee slinkt de kans op inhaalacties. ‘Maar de bochten voor de kombocht zijn sowieso al niet heel behulpzaam bij het naar iemand toe rijden, dus het maakt niet veel uit, denk ik’, zei Verstappen. ‘Maar laten we positief blijven en eerst kijken hoe makkelijk het is om achter iemand te rijden in de trainingen.’

Tegelijk hoeft spektakel in de Formule 1 niet altijd van inhalen te komen, benadrukte hij. Wat er dan nodig is? ‘Chaos’, aldus Verstappen. ‘Het is een nieuw circuit, we rijden hier voor de eerste keer. Dan kan iemand zich in de eerste ronde zomaar verremmen. Dat zie je toch minder op de banen waar we elk jaar komen.’