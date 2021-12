Verstappen denkt als wereldkampioen niet aan mensenrechten, milieu of belasting, alles draait om winnen

Max Verstappen met de trofee van zijn doorslaggevende overwinning in Saoedi-Arabië. Beeld ANP

Niet de nieuwe Lewis Hamilton

Lewis Hamilton profileert zich tegenwoordig, met zeven titels op zak, nadrukkelijk als de kampioen die kijkt naar wat er zich buiten zijn sport afspeelt. Hij spreekt zich uit over zaken als mensenrechtenschendingen, klimaatproblematiek en institutioneel racisme.

Verstappen lijkt niet de behoefte te voelen zich te mengen in het maatschappelijk debat. Hij houdt zich liever op de vlakte. Vorige maand, toen hem in Qatar werd gevraagd naar zijn mening over de keuze voor racen in het olieland met een dubieuze mensenrechtenreputatie, zei hij dat coureurs niet bepalen waar de sport naartoe trekt. Vorig jaar besloot hij niet te knielen tegen racisme voor races, omdat hij zich niet gemakkelijk bij dat knielgebaar. ‘Iedereen drukt zich uit op een andere manier’, zei hij.

Verstappens gedrag is vergelijkbaar met hoe basketbalicoon Michael Jordan de controverse schuwde. In de documentaire The Last Dance zei Jordan dat hij zichzelf in de eerste plaats zag als basketballer en niet als activist. ‘Ik was gefocust op mijn ambacht. Was dat egoïstisch? Misschien. Maar daar lag mijn energie.’

Alleen scherpe mening over Formule 1

Over de Formule 1 heeft Verstappen wel een uitsproken mening. Bijvoorbeeld als het gaat om waar de grens ligt bij het fel verdedigen of aanvallen van een plek, zoals de afgelopen maanden bleek. Hij is ook vaak de eerste die het laat weten als een aanpassing aan een circuit hem niet zint of als een baan simpelweg te gevaarlijk is, zoals hij eerder deze maand vond in Saoedi-Arabië.

In zijn eerste drie F1-seizoenen was hij geen lid van coureursvakbond GPDA, omdat hij die te tandeloos vond. Hij sloot zich pas aan in 2018, na een in zijn ogen aantal ‘positieve veranderingen’. Het doet een beetje denken aan de eigenzinnigheid van de jonge Michael Schumacher, die na het dodelijk ongeval van Ayrton Senna in 1994 met een aantal andere coureurs besloot de coureursvakbond weer in het leven te roepen. Zo kregen de coureurs een krachtiger stem bij discussies in de sport. Schumacher bleef tot zijn Ferrari-pensioen in 2006 GPDA-voorzitter. Het zou niet vreemd zijn als Verstappen ooit in zijn voetsporen treedt.

Rijkste sporter, nauwelijks belasting

Naar verluidt leverde de wereldtitel Verstappen zondag een bonus op van 5 miljoen euro. Dat kwam bovenop de tientallen miljoenen euro’s aan salaris en bonussen voor onder meer de tien zeges die hij dit seizoen al had verdiend. In de Formule 1 krijgt enkel Hamilton meer betaald. Zijn management let als een havik op alles wat illegaal poogt mee te liften op zijn ‘merk’ en regelt zijn sponsordeals.

Over al dat geld betaalt hij nauwelijks belasting. Al in zijn eerste Formule 1-seizoen, in 2015, trok hij naar Monaco. Het prinsdom is voor sporters die nagenoeg het gehele jaar op pad zijn de perfecte woonplaats vanwege het gunstige belastingklimaat, het prettige weer en de relatieve anonimiteit. Het kwam ‘belastingvluchteling’ Verstappen direct op een reeks kritische artikelen en columns te staan. In Groot-Brittannië werd Hamilton eerder ook afgeschilderd als ‘belastingvluchteling’.

Dankzij zijn wereldtitel kan Verstappen in de toekomst nóg meer eisen als zijn contract bij Red Bull eind 2023 afloopt. Gezien de vele jaren die hij nog voor zich heeft, kan hij eindigen als de rijkste Nederlandse sporter aller tijden.

Geen voorvechter groene revolutie

Verstappen zal zich niet ontpoppen als voorvechter van een groene revolutie. Het benzineslurpende imago van de Formule 1? De verbrandingsmotor als symbool voor de klimaatcrisis? Het speelt allemaal geen seconde een rol bij Verstappens overwegingen in de Formule 1 te blijven. Verwacht ook geen statement over het feit dat kinderartsen al jaren waarschuwen voor de gevaren van Red Bull, het drankje van zijn sponsor.

Voor Verstappen draait alles om winnen. Nergens voelt dat voor hem beter dan in de koningsklasse, in de snelst mogelijke auto. ‘Laten we dit nog eens zo’n tien of vijftien jaar volhouden’, jubelde hij zondag euforisch over de boordradio, nadat zijn teambaas Christian Horner hem had toegeschreeuwd dat hij world champion was. Of de Formule 1 zolang standhoudt is eerder de vraag gezien de opkomst van elektrisch rijden.

Zijn privéleven is hem heilig

Verstappen houdt zijn privé- en raceleven strikt gescheiden. Hij zal geen filmpremières of andere gala's bezoeken, zoals Hamilton. Hij benadrukte het in aanloop naar de slotrace in Abu Dhabi nog. In de dagen daarvoor had hij vooral weinig aan Formule 1 gedacht. Hij was onder meer uit eten geweest in Dubai en had de verjaardag van zijn vriendin gevierd. ‘Want er zijn genoeg andere zaken die belangrijk voor mij zijn.’

Het is vergelijkbaar met hoe viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naar zijn F1-leven kijkt. De Duitser sleutelt in de winter het liefst aan oude brommers en neemt zijn kinderen zelden mee naar races. Hij wil in de eerste plaats vooral hun vader zijn. Verstappen heeft net zo weinig met sterallures. Enigszins ongemakkelijk werd hij zondagavond op de schouders getild door zijn monteurs. Hij staat liever tussen zijn teamgenoten dan erboven. Dat zal niet anders zijn nu hij wereldkampioen is.