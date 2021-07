Verstappen definitief topfavoriet voor F1-wereldtitel, Hamilton finisht vierde

Max Verstappen in actie in Oostenrijk. Beeld EPA

De Nederlander leidde de race van start tot finish. Daar kwam bij dat zijn titelrivaal Lewis Hamilton buiten het podium finishte, op de vierde plek. Het verschil tussen de twee liep daardoor op naar 32 punten. Op papier zou Verstappen met die voorsprong een race kunnen uitvallen en nog steeds de WK-leiding behouden.

Weinig lijkt Verstappen nog van de titel af te houden, met als kanttekening dat het seizoen nog lang is: er zijn nu 9 van de 23 races verreden.

Maar de dominantie die hij toonde bij de afgelopen twee races in Oostenrijk was van een Schumacher- of Hamiltonachtige orde. Oftewel: een wedstrijdverloop dat alleen is weggelegd voor de allergrootsten in zijn sport. De Nederlander leidde alle 142 ronden bij de wedstrijden op het Oostenrijkse asfalt. Het was daarnaast andermaal een herinnering voor de koningsklasse: geef Verstappen de snelste auto, zoals hij had in Oostenrijk, en er kunnen behoorlijk saaie jaren aanbreken in de klasse.

Zo startte Verstappen zondag voor de derde keer achter elkaar een race vanaf de eerste plek. Net als een week eerder toonde hij zich messcherp bij de start. Hij behield de leiding en bouwde daarna gestaag zijn voorsprong uit met de ene na de andere foutloze, snelste ronde. Zijn team herinnerde hem er over de boordradio zo af en toe alleen aan weg te blijven van de listige, hoge kerbstones langs de bochten van de Red Bull Ring.

Max Verstappen viert de overwinning. Beeld REUTERS

Lewis Hamilton ervoer wat er kon gebeuren als daar vol overheen wordt gereden. De zevenvoudig kampioen was op weg naar de tweede plek, maar beschadigde de onderkant van zijn Mercedes door te hard over zo’n kerbstone te rijden. Daarna was verloor hij aanzienlijk wat snelheid, waardoor hij terugviel naar de vierde plek.

Het gebeurde allemaal toen Verstappen al tientallen seconden was weggereden van de rest van het veld. Hij had daardoor zelfs de luxe om tien ronden voor de finish nog een extra pitstop te maken. Hij wist zo zeker dat zijn banden het niet in de laatste ronden zouden begeven, zoals in Azerbeidzjan het geval was. ‘Het zag er nóg beter uit dan vorige week’, zei Verstappen droogjes na zijn zege over de boordradio. ‘Onze auto was ongelofelijk, op elke band. Geweldig, jongens. Laten we dit volhouden.’