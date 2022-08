Verstappen deelt dreun uit op Spa-Francorchamps: ‘Denk dat we nog twee of drie zeges nodig hebben’

Max Verstappen op weg naar de winst in de GP van België. Beeld ANP

Of hij vanaf de laatste plek ook nog had gewonnen? De pretogen en lachrimpels die na die vraag verschijnen op het gezicht van Helmut Marko, topman binnen Max Verstappens Formule 1-team, waren alleszeggend. ‘Waarschijnlijk wel’, zei de Oostenrijker ruim een half uur nadat zijn coureur met ongekend machtsvertoon de race op Spa-Francorchamps had gewonnen.

Verstappen startte in België vanwege een motorwissel in de achterhoede, vanaf de veertiende startplek. Het was een zelfgekozen straf. Met zijn nieuwe motor zou hij de rest van het seizoen in principe zonder extra straffen moeten kunnen uitrijden. Daar komt bij dat op Spa-Francorchamps inhalen goed mogelijk is, waardoor hij de kans kreeg in de race een en ander te repareren.

Marko had zich er al mee verzoend dat het besluit hoogstwaarschijnlijk punten zou kosten. Vooraf hoopte hij op een plek binnen de toptien. ‘Om op z’n minst punten te scoren.’ Na de kwalificatie, waarin Verstappen heerste, steeg de verwachting al snel naar een podiumplek. ‘Jos zei toen al dat hij ging winnen. Ik geloofde hem niet’, zei Marko lachend over de opmerking van Verstappens vader.

Achteraf had de vader wel gelijk. Niet zo gek, want als geen ander weet hij waartoe zijn zoon op een circuit in staat is. Al na de eerste ronde was Verstappen opgerukt naar de achtste plek. Binnen tien ronden reed hij op een podiumplek. In ronde 12 van de 44 greep hij de leiding.

Daarna kwam hij geen moment meer in de problemen. Zo af en toe leek het alsof hij de enige met een Formule 1-auto was, waarbij de rest het moest doen met een tragere auto uit een opstapklasse. Er stond geen maat op hem.

Zelden worden Formule 1-races gewonnen vanuit de achterhoede. Van de in totaal 1.071 Formule 1-races die zijn verreden, werden er slechts 39 gewonnen vanaf de tiende plek of lager. Lewis Hamilton was tot zondag de laatste die een race vanaf de veertiende plek wist te winnen, vier jaar geleden in Duitsland. Het was tekenend voor de overmacht van Verstappen, die na de race desgevraagd erkende dat hij niet eerder een Formule 1-weekeinde zo had gedomineerd. ‘De auto was geweldig vanaf de eerste training’, zei hij.

Het was alweer zijn negende zege in veertien races. Zelfs bij Red Bull lijken de overwinningen business as usual te worden. Na de race werd er amper gefeest in België. Dezelfde monteurs die hem met gejuich en knuffels begroetten na zijn zege, droegen krap een uur na de race fluorescerend gele shirts.

Het betekende dat ze lid waren van de opruimploeg. Gedecideerd, snel en met serieuze gezichten haalden ze de garage van het team leeg en brachten ze spullen naar de al wachtende vrachtwagens; over minder dan een week is de GP in Zandvoort.

Iedereen in de Formule 1 lijkt zich wel verzoend te hebben met de tweede wereldtitel van Verstappen. Hij leidt het kampioenschap met liefst 93 WK-punten. In het huidige tempo, en met een beetje geluk, lonkt begin oktober in Azië – in Singapore of Japan – al de titel. Dat is ruim anderhalve maand voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Zijn masterclass in Spa leek ook de genadeklap te zijn voor zijn concurrenten, getuige de reacties na de race. Zijn teamgenoot Pérez, de nieuwe nummer twee in de WK-stand, vond Verstappen ‘van een ander niveau’. Ferrari-coureur Sainz, die in België derde werd, omschreef Red Bull als ‘ van een andere planeet’.

Verstappen probeerde ondertussen zo nuchter mogelijk naar zijn prestaties te kijken. Over de wereldtitel wilde hij nadrukkelijk nog niet praten. Zaterdag analyseerde hij zijn weekeinde kalmpjes met de Nederlandse pers. Hij kon wel verklaren waarom het op Spa-Francorchamps dit jaar zo soepel ging, terwijl het op diezelfde baan in de zes voorgaande jaren als Red Bull-rijder steevast draaide om schadebeperking.

‘We zijn sowieso sneller op de rechte stukken’, zei hij over wat bij zijn vorige auto’s steevast de zwakste plek was, maar cruciaal is op snelle circuits zoals Spa-Francorchamps. Hij bezit naar eigen zeggen een betere auto dan een jaar geleden, toen hij in de laatste race de wereldtitel greep.

‘Vorig jaar was de auto goed, maar over het algemeen denk ik dat Mercedes toen sterker was. Dan moet je ook iets meer op de limiet rijden. Nu zijn we een stuk competitiever en dat helpt bij het winnen van races’, zo legde hij uit. ‘Verder voel ik me steeds comfortabeler in de auto. Daar probeer je ook constant aan te werken.’

Vanuit dat oogpunt lijkt de race in Spa-Fracorchamps een voorproefje van nog veel meer dominante zeges van Verstappen, zeker als Red Bull de auto nog beter op hem weet af te stemmen. Het maakt Verstappens toekomst in de koningsklasse rooskleurig. Ook omdat er regeltechnisch tot 2026 amper iets verandert in de Formule 1. Er is dus geen drastische verschuiving in de pikorde te verwachten.

Het verklaarde waarschijnlijk het opperbeste humeur van Helmut Marko na de race op Spa. De 79-jarige Oostenrijker noemde drie redenen voor Verstappens soevereine vertoning: ‘Een Max in supervorm, een chassis dat we volledig begrijpen en de Honda-motor die sinds vorig jaar net zoveel pk heeft als de anderen’.

Hij wilde de soevereiniteit van Verstappen dit seizoen alleen niet vergelijken met de seizoenen toen Red Bull met de Duitser Sebastian Vettel vier titels op rij won tussen 2010 en 2013. ‘Want deze keer hebben we meer tegenstand’, zei Marko. ‘Met Vettel raceten we vooral tegen Ferrari en één jaar tegen McLaren. Nu racen we tegen Mercedes én Ferrari. We zijn dus tevreden met hoe het gaat, en ook erg trots.’

Net als Verstappen wilde Marko zichzelf nog niet feliciteren met de titel, die Verstappen alleen op papier eigenlijk nog kan mislopen. ‘Er zijn nog acht races te gaan’, benadrukte hij. ‘We hoeven alleen niet alles meer te winnen. Ik denk dat we met nog twee of drie zeges veilig zijn in het kampioenschap. Maar als we er meer kunnen winnen, zullen we dat niet laten’, zei Marko, met wederom een brede grijns.