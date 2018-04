Verstappen crasht in kwalificatie GP van Bahrein, start race als vijftiende

Verstappen viel vorig jaar in zeven races uit. Telkens kon hij bij een uitvalbeurt zijn haperende motor, wispelturige auto of een andere coureur de schuld geven. Zaterdag kon hij alleen naar zichzelf kijken bij de tegenvaller die uitzicht op het podium in Bahrein flink vertroebelde.



In de eerste ronde in Q1 (de eerste van drie kwalificatiegedeelten) had Verstappen een vierde tijd neergezet, waarmee hij moeiteloos het tweede gedeelte van de kwalificatie had gehaald. In zijn tweede, extra ronde ging het mis in bocht twee. Verstappen schoof met zijn auto te veel over de kerbstones (stoepranden), verloor de controle over het stuur en schoof tegen de muur.



Bij die botsing brak onder meer zijn linker voorband af en beschadigde hij zijn neus, waarmee Verstappens kwalificatie meteen ten einde was.