Verstappen breekt zegerecord in één Formule 1-seizoen na dominante overwinning in Mexico

Max Verstappen na zijn overwinning in Mexico. Beeld Pro Shots / Michael Potts

De 25-jarige wereldkampioen staat dit seizoen op veertien zeges. Daarmee breekt hij het record van dertien overwinningen dat hij deelde met Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Verstappen heeft nog twee races om zijn record verder aan te scherpen.

Het circuit in Mexico-Stad is traditiegetrouw een vreemde eend op de Formule 1-kalender. Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op ruim 2200 meter hoogte. In die ijle lucht werken de auto’s aanzienlijk anders dan op zeeniveau, waardoor de pikorde er ook geregeld verschilt ten opzichte van de ‘normale’ circuits.

Omdat er een kwart minder zuurstof in de lucht zit, is bijvoorbeeld het verbrandingsproces binnen de motor minder efficiënt. Auto’s met superieure krachtbronnen hebben daar relatief meer last van dan teams die het sowieso al niet van veel vermogen moeten hebben. Daarnaast profiteren de auto’s die op de reguliere circuits worden afgeremd vanwege te veel luchtweerstand.

Snelle Mercedessen

Al die factoren hielpen afgelopen weekeinde Mercedes in een positie waarin het voor het eerst dit seizoen mocht dromen van een overwinning. De renstal worstelt het hele jaar al met een auto die aerodynamisch allesbehalve optimaal is gebouwd. De ijle lucht in Mexico maskeerde die zwakte.

De geringe verschillen in de kwalificatie, waarin Verstappen de Mercedessen met twee superieure laatste ronden voorbleef, voorspelde een spannende race. Er lag daarbij een vergrootglas op de eerste bocht. Die ligt in Mexico op ruim 800 meter van de eerste startplek, waardoor coureurs via slipstreams volop de kans krijgen elkaar aan te vallen.

Mercedes had bijna een dag om te bedenken hoe Verstappen via zo’n slipstream van de leiding te beroven, met twee auto’s direct achter de Red Bull-bolide. Red Bull en Mercedes gokten daarbij op verschillende strategieën voor succes. Verstappen startte op de zachtste en snelste rode banden. De Mercedessen begonnen de wedstrijd op de hardere gele banden. Die zijn iets langzamer, maar slijten ook trager waardoor er langer op kan worden doorgereden.

Masterclass bandenmanagement

Cruciaal is dat de banden dan alleen wel slijten zoals verwacht. Al snel bleek dat niet het geval. Verstappen overleefde de start op zijn snelste banden probleemloos en kon daarna relatief simpel Mercedes-coureur Lewis Hamilton voorblijven.

Mercedes bleef kalm en gokte dat het grote voordeel voor Hamilton nog zou komen. Verstappen moest namelijk relatief vroeg wisselen naar zijn gele banden (na 26 van de 71 ronden), waarbij het de vraag was of hij de race op die banden zou kunnen uitrijden of dat hij snel genoeg zou blijven om Hamilton voor te blijven. Hamilton had die zorgen allemaal niet, omdat hij naar de hardste banden wisselde na zijn stop.

Na de pitstops bouwde Verstappen gestaag zijn voorsprong op de zevenvoudig kampioen uit. Ronde na ronde hoopten Hamilton en Mercedes dat Verstappens tempo opeens zou instorten. Het bleek ijdele hoop; de Nederlander reed ongenaakbaar, als een robot, zijn ronden.

Hij duwde zijn RB18 voortdurend tegen de limiet, waardoor zijn rondetijden snel bleven. Tegelijk stuurde hij zijn bolide subtiel door de bochten en maakte hij geen enkele fout. Zo beperkte hij de slijtage van zijn banden tot een minimum. Hij toonde zo andermaal zijn uitzonderlijke talent om banden te sparen.

Het was Verstappens vierde zege in Mexico en tegelijk ook zijn knapste gezien de druk op hem bij de start en vervolgens de druk om zijn banden fris te houden. Voor het eerst sinds 2016 won zo weer een coureur vanaf de eerste plek in Mexico.

Bijzondere mijlpaal

De woorden van Gianpiero Lambiase, de Red Bull-technicus die in races in direct contact met Verstappen staat, waren veelzeggend direct na de race: ‘Je verbaast me elke keer weer’, zei Lambiase, die ook met Verstappen mee mocht naar het podium. ‘Veertien overwinningen, wat een seizoen’, zei Verstappen over de boordradio na de finish.

Hij markeerde zo ook zelf de bijzondere mijlpaal. De tweevoudig wereldkampioen heeft normaliter weinig met statistieken, maar zelfs Verstappen kon niet ontkennen dat zijn zegerecord zijn unieke F1-jaar het beste onderstreept.