Verstappen boekt in Barcelona vijfde zege van dit Formule 1-seizoen en bouwt leiding uit

Max Verstappen boekt zijn vijfde overwining van het seizoen. Beeld REUTERS

Max Verstappen toonde zich na zijn dominante optreden in de Grote Prijs van Spanje andermaal gelukkig met zijn team en auto. ‘Het is enorm genieten in deze auto. Het was weer een sterk weekend. Hopelijk kunnen we dit volhouden’, zei de leider in de WK-stand na afloop van een raceweekend waarin hij continu de snelste was.

De tweevoudig wereldkampioen won vorig jaar ook in Barcelona en boekte op het Circuit de Catalunya in 2016 zelfs zijn eerste Formule 1-zege. ‘Het is ongelooflijk om hier weer te winnen. We kiezen dit seizoen vaak de goede bandenstrategie en ook vandaag weer. De start was nog een beetje tricky, maar dat ging ook goed.’ Verstappen startte als enige van de top 10 op mediumbanden en zag daardoor Carlos Sainz vanaf P2 in de eerste bocht dichtbij komen.

Door de tegenvallende resultaten van zijn belangrijkste concurrenten Sergio Pérez (vierde) en Fernando Alonso (zevende), bouwde Verstappen zijn leiding in de WK-stand verder uit.

Straks meer