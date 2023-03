Verstappen blijft steken op tweede plek na magistrale inhaalrace

Sergio Pérez en Fernando Alonso zij aan zij bij de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Beeld ANP / EPA

Max Verstappen was de, als het woord zou bestaan, torenhoogste favoriet om zondag de Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen én om van pole position te vertrekken. Zijn Red Bull-auto en die van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez zijn volgens de unanieme concurrentie zo oppermachtig, dat het Formule 1-circus naar het circuit van Jeddah afreisde om te genieten van de strijd om de derde plek.

‘Red Bull is momenteel van een andere planeet’, vertolkte Ferrari-rijder Charles Leclerc, vorig seizoen de grootste uitdager van Verstappen, het algemeen gevoelen. De tweevoudig wereldkampioen was het hele raceweekend inderdaad veruit de snelste – hij pakte grofweg een halve seconde per rondje op de rest – maar toen brak in de tweede kwalificatiesessie de aandrijfas in zijn auto. Opeens werd deze Formule 1-race interessant, want de topfavoriet diende door het defect van de vijftiende plek te vertrekken.

‘Nooit eerder meegemaakt’, zei een opvallend laconieke Verstappen zaterdag na de kwalificatie over het euvel. ‘Die dingen gebeuren in mechanische sporten.’ Hij leek zich zowaar te verheugen op de klus van de volgende dag: veertien auto’s inhalen om alsnog te winnen. ‘Zin in’, straalde hij uit. ‘Het wordt tricky om vooraan te komen, maar op dit circuit is alles mogelijk.’

België en Hongarije

Vorig jaar stond Verstappen voor vergelijkbare inhaalraces in België en Hongarije. Op het Ardennencircuit Spa-Francorchamps stoomde de Nederlander op van de veertiende startplek naar de zege. Op de Hungaroring, een circuit waar inhalen voor onmogelijk werd gehouden, startte hij op de tiende plek, ging in ronde 51 van 70 aan de leiding en stond die niet meer af.

Verstappen was tot 2021 recordhouder inhaalacties-in-een-seizoen. In 2016, zijn tweede Formule 1-seizoen, wist hij 78 inhaalacties te plaatsen, bijna vier per race. Tot dan toe stond het record op 60. Naarmate Verstappen elk jaar in een betere auto reed, nam het aantal ‘overtakes’ af.

Daarvoor in de plaats kwam een andere statistiek: aantal rondjes per seizoen aan de leiding. In zijn twee wereldkampioenschapsjaren 2021 en 2022 kwam Verstappen op ruim 600, het dubbele van de nummers twee, Lewis Hamilton en Leclerc, en bijna de helft van alle raceronden.

Wie had verwacht dat Verstappen meteen na de start talloze mindere goden zou inhalen, kwam toch wat bedrogen uit. Het waren er maar twee. ‘Het kostte moeite om door het veld te komen’, zei Verstappen meteen nadat hij, net als al zijn collega’s, totaal bezweet uit zijn auto was geklommen. ‘Het was aanvankelijk niet makkelijk.’

Toen hij de auto’s voor hem, zoals hij zelf zei, één voor één had weggepoetst, begon de race echt voor hem. Dat was in ronde 18 van de 50. Toen viel alles zijn kant op door een gele vlag-situatie waarbij alle auto’s hun snelheid moeten aanpassen en een pitstop minder tijd kost. Nadat de baan vrij was gegeven, lag Verstappen vierde en was de voorsprong van koploper Pérez verdampt.

Teamorders

Vanaf dat moment begon een nieuw raceverhaal: wat zijn de teamorders als Verstappen straks tweede ligt achter Pérez? In ronde 25 was het al zover, want de Nederlander ging zo hard voorbij eerst George Russell van Mercedes en daarna Fernando Alonso in zijn knalgroene Aston Martin gegaan, dat het bijna gênant was. Inderdaad bleek Red Bull zoals Leclerc had gezegd, een wereld op zich.

Verstappen kwam 5 tellen achter zijn teamgenoot te liggen en het wachten was op de mededelingen die de twee van de pitmuur over de radio zouden horen. De opdracht was: handhaaf de status quo. Allebei moesten de Red Bull coureurs rondjes gaan rijden van 1 minuut en 33 seconden. Daar was Pérez het niet helemaal mee eens. ‘Waarom mag ik niet voluit gaan?’, schreeuwde hij over de radio.

Verstappen op zijn beurt wilde wel consolideren, want hij hoorde een hoge fluittoon uit zijn auto komen. ‘Max, we maken ons daar geen zorgen over’, zei zijn vaste racebegeleider Gianpiero Lambiase. ‘Maar ik wel’, riep Verstappen met de fluittoon als duidelijk achtergrondgeluid. Op dat moment, vertelde hij na afloop, hebben we gezegd: ‘Laten we de tweede plek maar accepteren en call it a day. Ik ben erg blij dat ik podium heb gehaald.’

Pérez won, Verstappen werd tweede, alweer een 1-2-resultaat. Toch krijgt de Grote Prijs van Saoedi-Arabië mogelijk nog een staartje.

Met de winst en de snelste raceronde op zak, zou de Mexicaan het wereldkampioenschap gaan aanvoeren, maar dat vond geen genade in de ogen van Verstappen. In de allerlaatste ronde gaf hij extra gas, verpletterde de snelste tijd van Pérez en nu is het de Nederlander die in de rangschikking aan de leiding gaat met een punt voorsprong op zijn teamgenoot.

Maar daarmee schond Verstappen de afspraak om de rondjes op 1.33 minuut te houden. ‘Kreeg jij ook te horen dat je 33,0 moest rijden?’, vroeg Pérez aan zijn acht jaar jongere teamgenoot en enige concurrent voor de wereldtitel die ook de Mexicaan denkt te kunnen binnenslepen. Beiden stonden te wachten om het podium op te gaan. ‘Jawel, maar dat wilde ik niet', antwoordde Verstappen.

Zo kreeg de mooiste overwinning die Pérez in zijn lange carrière boekte, toch nog een rafelrandje.