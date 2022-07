Verstappen blijft moeiteloos Ferrari’s voor in sprintrace in Oostenrijk

Max Verstappen werd na de winst in de sprintrace rondgereden op de Red Bull Ring. Beeld REUTERS

En passant greep Verstappen met de winst van de minirace van ongeveer een half uur, die bij drie races dit jaar de reguliere kwalificatie vervangt, de volle acht WK-punten. Daarmee is de WK-leider op koers om net als bij het laatste sprintweekeinde in Imola de volle buit van liefst 34 WK-punten te scoren. Verstappen moet daarvoor de race zelf op zondag nog wel winnen en daarin de snelste ronde rijden.

Als die race verloopt zoals de sprint, dan zal hem dat weinig moeite kosten. Achteraf moest hij het lastigste werk op vrijdag doen, toen hij nipt de Ferrari’s wist af te troeven in de kwalificatie voor de sprintrace.

Bij de start van de sprint schoot Verstappen vervolgens van zijn plek, waardoor geen van de twee Ferrari’s hem in de eerste ronde serieus kon aanvallen. Het was ook de strategie om ‘meteen een beetje een gat te trekken’, zei Verstappen later voor de camera van Viaplay.

Onderling Ferrari-geknok

Vervolgens waren Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vooral met elkaar in gevecht, waardoor Verstappen in het restant van de wedstrijd geen moment meer in de problemen kwam.

Het onderlinge geknok bij Ferrari leek vooral Leclerc te ergeren, die uiteindelijk als tweede finishte. De Monegask - derde in de WK-stand - keek zuur bij de interviews na de race, mogelijk ook omdat hij nog geen week geleden op het Engelse Silverstone het slachtoffer werd van strategisch geblunder bij zijn team. Daardoor won niet hij, maar zijn teamgenoot Sainz de GP.

Hij zal daarom gebrand zijn op revanche. ‘We zijn snel en kunnen ze morgen pakken’, zei Leclerc al verbeten over de boordradio tegen zijn team, direct na de sprintrace.

50.000 Nederlanders

Het zal alleen een flinke klus worden om Verstappen te verslaan op de thuisbaan van zijn team Red Bull. Met liefst vier zeges in Oostenrijk is er geen circuit waar Verstappen in zijn F1-loopbaan succesvoller was. Het is een van de redenen waarom de baan de afgelopen jaren een magneet is geworden voor Verstappen-fans.

Dit jaar zijn er liefst 50.000 Nederlanders voor de wereldkampioen afgereisd naar de Alpen. Ze waren voor en na de sprintrace niet te missen, toen er overal langs de baan oranje fakkels werden ontstoken. De fans zullen er ongetwijfeld nog een paar hebben bewaard voor morgen, hoewel Verstappen zelf op zijn hoede blijft voor de Ferrari's.

‘Na de start was de snelheid een beetje gelijk voor mijn gevoel’, zei hij. ‘Maar ze zijn snel en ik denk dat het dicht bij elkaar zal zitten.’