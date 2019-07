Verstappen blijft kritisch ondanks vooruitgang: ‘Het is nog niet goed genoeg’

De auto van Max Verstappen wordt op het circuit van Hockenheim donderdag geprepareerd voor de GP van Duitsland van zondag. Beeld ANP

Als Max Verstappen aanschuift voor zijn mediasessie is het broeierig warm in het ‘Holzhaus’ van Red Bull. Het drie verdiepingen tellende gebouw van zijn team is gemaakt van lichtbruin, Oostenrijks sparrenhout. In de verzengde hitte niet het meest ademende materiaal, blijkt donderdag. ‘Iedereen is na dit weekeinde een kilo lichter’, grapt Verstappen.

De 21-jarige Formule 1-coureur was voorafgaand aan de GP van Duitsland in een opperbest humeur, ook al biggelden de zweetdruppels over zijn voorhoofd. Zijn monterheid was begrijpelijk gezien zijn laatste twee races. Die in Oostenrijk won hij. Op het Britse Silverstone kon hij zich twee weken geleden opnieuw meten met de snelsten.

Dat hij op Silverstone een podiumplek verloor door een onhandige actie van Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die Verstappen van achteren ramde, had hij na het excuses van Duitser meteen verwerkt. ‘Vorig jaar deed ik bij China iets soortgelijks bij hem. Toen bleef hij ook kalm. Je wilt het liever niet, maar het gebeurt nou eenmaal’, zei Verstappen nuchter.

Hij kijkt liever vooruit. Eindelijk lijkt de samenwerking van zijn team met de nieuwe motorleverancier Honda op stoom te komen. Komend weekeinde lonken er ook weer kansen op het circuit in Hockenheim, waar de thermometers zeker tot en met zaterdag nog rond de dertig graden zullen aangeven.

Topteam Mercedes heeft het al jaren aantoonbaar lastig in de hitte. De Duitsers weten de motor dan maar moeilijk te koelen, waardoor de auto’s niet optimaal profiteren van het surplus aan vermogen. Dat is gunstig voor Verstappen. Zeker tijdens de kwalificatie op zaterdag, als het uiterste van de krachtbronnen wordt gevraagd.

Zondag tijdens de race liggen de temperaturen waarschijnlijk lager. De meteorologen verwachten regen. En op nat asfalt worden de stuurkunsten van de coureurs doorslaggevend. Verstappen heeft zich in de Formule 1 al bewezen als een kundig regenrijder.

De Nederlander haalde donderdag zijn schouders op toen hij werd bevraagd over de omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de GP van Duitsland zijn kant op valt. ‘Mercedes komt hier met een nieuw chassis, dus ze zullen die koelingsproblemen wel onder controle hebben’, zei hij. En regen? ‘Tsja. Vind ik prima, hoor. Veel maakt het me alleen niet uit.’

Structureel strijden om zeges

In de Formule 1 draait het voor Verstappen niet meer om buitenkansjes. Hij wil structureel strijden om zeges. Hij zit nu middenin dat proces. Daarin draait het om kritisch blijven. Vooral nu het gat met Ferrari en Mercedes kleiner lijkt te worden. Het is te zien aan kleine dingen tijdens het persgesprek op donderdag, zoals aan het grapje dat Verstappen maakte over gewichtsverlies in de hitte.

Met een brede grijns voegde hij daar nog aan toe: ‘Misschien is het wel goed voor de monteurs. Kunnen ze voor een pitstop van 1,8 seconde gaan’. Hij refereerde daarmee aan zijn recordpitstop (1,91 seconde) in Engeland van twee weken geleden.

Met zijn team zit het wel goed, benadrukte hij. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari, dat dit seizoen in het heetst van de strijd al meerdere keren opzichtig blunderde. ‘We hebben de juiste mensen op de goede plekken. Dat merk je op die stressmomenten’, aldus Verstappen.

Het verschil met de Italianen is nog ‘heel klein’, de afgelopen races onderstreept door de intense gevechten die Verstappen uitvocht met zijn leeftijdsgenoot bij Ferrari Charles Leclerc. Verstappen: ‘Ik weet alleen niet of we ze al voorbij zijn. Dan moet je er zeker twee tiende van een seconde voor zitten. Dat is nog niet zo. Ze zijn nog steeds heel snel op het rechte stuk.’

Om veel te winnen moet alleen Mercedes achterhaald worden, de renstal die sinds 2014 ongenaakbaar is in de Formule 1. ‘We komen dichterbij, maar het is nog niet goed genoeg’, stelde Verstappen. ‘En dat weten we. Dit jaar willen we het gat dichten. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar het hele seizoen met ze strijden. Dat is nu de grootste uitdaging.’