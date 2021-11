Verstappen blijft koel in lastig weekeinde in Qatar: volgende race eerste ‘matchpoint’ voor wereldtitel

Lewis Hamilton in actie in Qatar. Beeld Reuters

Met nog twee races te gaan is het verschil tussen Verstappen en Hamilton acht punten, waardoor Verstappen op papier bij de volgende race wereldkampioen kan worden.

Het zag er anderhalf uur voor de race niet naar uit dat hij die marge ten opzichte van Hamilton nog zou hebben, toen de Nederlander vijf posities werd teruggezet in de startopstelling. Hij had samen met twee andere coureurs onvoldoende afgeremd bij een gevaarlijke situatie in de kwalificatie, nadat Alpha Tauri-rijder Pierre Gasly zijn auto op het rechte stuk had geparkeerd vanwege een lekke band.

Daarmee werd een lastig weekeinde voor Verstappen alleen maar moeilijker. In de kwalificatie zag hij net als in Brazilië een ongenaakbare Hamilton. De Mercedes was wederom sneller dan de Red Bull en Verstappen oogde gelaten na de kwalificatie. ‘We waren gewoon te langzaam’, zei hij. Hij wist toen nog niet dat hem ook nog een gridstraf stond te wachten.

Rust in hoofd

De race vroeg vooral om de rust in zijn hoofd die hij al het gehele seizoen toont, om in Qatar niet tegen een enorme dreun in de titelstrijd aan te lopen. Hij slaagde met vlag en wimpel. Vanaf de zevende plek reageerde Verstappen pijlsnel op het doven van de rode lichten bij de start. Direct won hij meerdere plekken en hij staakte zijn opmars precies op het goede moment, toen Fernando Alonso zijn Alpine-bolide opeens naar buiten stuurde.

Binnen vijf ronden reed hij weer op de positie waarvan hij tot kort voor de race dacht dat hij er zou starten: tweede. Hamilton was op dat moment al buiten bereik voor de Nederlander. Na een halve race had Verstappen het wel gezien. ‘Laten we een beetje plezier maken, tweede worden we toch wel’, zei hij ontspannen over de boordradio tegen zijn team. Vervolgens reed hij aanmerkelijk snellere rondjes. Het bleek vooral voor de bühne. Geen moment kwam hij in de buurt van Hamilton.

Eerste matchpoint

Mercedes nam vervolgens geen enkel risico en riep Hamilton naar binnen voor pitstops, direct na Verstappens stops. Zo bleven de twee op exact dezelfde strategie rijden, waarmee het laatste beetje spanning uit de race verdween. Verstappen, die nog wel het punt voor de snelste ronde scoorde, zag Hamilton zo voor de tweede race op rij dichterbij komen in de WK-stand.

Het nam allemaal niet weg dat Verstappen over twee weken bij de volgende race, in het Saoedische Jeddah, op papier als eerste Nederlander ooit Formule 1-wereldkampioen kan worden. Hamilton zou dan hoogstwaarschijnlijk wel moeten uitvallen en Verstappen moet de race winnen op de fonkelnieuwe baan, die voor het eerst door de Formule 1 wordt aan gedaan. Het lijkt een fictief scenario, maar in een van de spannendste F1-seizoenen in decennia waarin vooral niets te voorspellen blijkt, kan alles.