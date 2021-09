Verstappen bezorgt Zandvoort droomrentree: domineert eerste Nederlandse GP in 36 jaar van start tot finish

Beeld AFP

De Nederlander domineerde de eerste Grand Prix van Nederland in ruim drie decennia van de eerste tot de laatste ronde. Met zijn zege heroverde Verstappen daarnaast de WK-leiding op Hamilton. Het gat tussen de titelrivalen is nu drie punten.

Feestelijker, onder een stralende zon, kon de Formule 1 na 36 jaar niet terugkeren in Nederland. Verstappen startte de race vanaf de eerste plek. Dat was een cruciale positie, omdat inhalen in Zandvoort nagenoeg onmogelijk zou worden, zo ervoeren de coureurs al in de trainingen.

Meteen vanaf de eerste meters liet Verstappen zien dat er in Zandvoort één coureur op de hoogste trede zou staan en dat was hijzelf. Hij stuurde zijn auto na de start, in de 300 meter tot de Tarzanbocht, meteen voor de Mercedessen van Hamilton en Bottas. De Red Bull-coureur ging zo als eerste de befaamde haarspeldbocht in waar bij GP’s in het verleden geregeld auto’s tegen elkaar botsten.

Inhaalactie

Het meest hachelijke moment van de wedstrijd had Verstappen daarmee achter de rug. In de resterende 72 ronden draaide het vervolgens om scherp blijven. De twee Mercedessen achter hem probeerden van alles, maar kregen hem geen moment van zijn stuk. Zo poogde Mercedes via Bottas Verstappen nog op te houden, zodat de achter Verstappen rijdende Hamilton naar de Nederlander toe kon rijden.

Verstappen haalde Bottas direct in, waarmee er een streep kon door die strategie. Het leidde tot gejuich over het gehele circuit. In het restant van de wedstrijd kon Verstappen relatief gemakkelijk het tempo bepalen, ook al poogde Hamilton op andere banden nog wel dichter bij te komen.

Daar kwam bij dat de wedstrijd niet werd ontregeld door bijvoorbeeld crashes, zoals vooraf wel werd verwacht. Het resulteerde in een relatief eentonige wedstrijd, waarbij de eerste zes coureurs bij de start in dezelfde volgorde op het wedstrijdformulier stonden na de race. ‘Turn up the Max’, stond er direct na Verstappens overwinning op de borden rond het circuit. Overal werden oranje fakkels ontstoken.

‘Verwachtingen waren hoog’

‘De verwachtingen waren zo hoog’, zei Verstappen kort voor de podiumceremonie, die hij beleefde met een Nederlandse vlag om zijn schouders. ‘Het is dan nooit gemakkelijk, maar dit is een geweldig gevoel. We kunnen hier erg tevreden mee zijn.’ Hamilton schikte zich in zijn verlies: ‘Max deed het geweldig’.

Met Verstappens zege kreeg Zandvoort alsnog de Formule 1-rentree waarvan werd gedroomd, ook al was die vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Het was de vervolmaking van een droom van een paar ondernemers die in 2017 in een perszaaltje op het circuit nog als een wild plan werd aangekondigd, met de presentatie van een haalbaarheidsonderzoek

Verstappen brak onderweg naar zijn zege ook nog een handvol mijlpalen. Zo leidde hij in Zandvoort alweer zijn duizendste raceronde in zijn nog relatief korte loopbaan. Zaterdag was hij de eerste Nederlander ooit die poleposition greep bij de Grand Prix op de duinenbaan. Zondag was hij vanzelfsprekend de eerste landgenoot ooit die de Nederlandse GP wist te winnen. Hij reed er Carel Godin de Beaufort en Gijs van Lennep mee uit de boeken, die voor hem de beste prestatie voor een Nederlandse coureur op Zandvoort deelden met de zesde plek in respectievelijk 1962 en 1973.