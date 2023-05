Verstandig of niet, maar bekerkeeper Joël Drommel speelt met PSV de finale tegen Ajax

April 2023. Joël Drommel verdedigt het doel van PSV in de competitiewedstrijd tegen NEC. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Sander Boschker herinnert het zich nog goed. De doelman van FC Twente was in het seizoen 2010-2011 zijn basisplek aan Nikolay Mihaylov verloren, maar mocht het bekertoernooi keepen. In aanloop naar de gewonnen finale tegen Ajax dacht hij maar een ding: ‘Ik was enorm gemotiveerd, wilde laten zien dat ik de eerste doelman moest zijn.’

Boschker vermoedt dat Joël Drommel komende zondag met een vergelijkbaar gevoel het veld opstapt. De 26-jarige keeper van PSV moest aan het begin van het seizoen zijn plek onder de lat aan Walter Benítez afstaan, maar kreeg van Ruud van Nistelrooij de toezegging dat hij in het bekertoernooi mocht spelen. Eerder deze maand bevestigde Van Nistelrooij dat het ook geldt voor de finale, tegen Ajax.

Hoewel het de laatste jaren vaker voorkomt dat trainers hun tweede doelman in het bekertoernooi inzetten, vormen Boschker en Drommel een uitzondering. Ze zijn de enige reservekeepers sinds de eeuwwisseling die in de finale het vertrouwen kregen, terwijl de eerste doelman ook beschikbaar was. ‘Wij geloven in Joël, hij is ook een eerste keeper’, zei Van Nistelrooij al eens.

Drommel kwam twee jaar geleden als beoogd eerste doelman voor 3,5 miljoen euro over van Twente, maar kon de verwachtingen in Eindhoven niet waarmaken. Hij raakte zijn plaats kwijt aan Yvon Mvogo en moet dit seizoen Benítez voor zich dulden. Door een blessure van de Argentijnse doelman keepte Drommel onlangs vier competitiewedstrijden. Van Nistelrooij: ‘Daarin heeft hij het heel goed gedaan.’

Mede door de ervaring van Drommel vindt Boschker dat Van Nistelrooij geen onverantwoorde risico’s neemt. ‘Joël heeft al bijna een heel seizoen voor PSV gekeept en in de Europa League gespeeld’, zegt de oud-doelman die drie bekerfinales keepte. ‘Hij heeft bewezen dat hij het niveau aankan. Het was anders geweest als hij achttien jaar was en nog helemaal geen ervaring had.’

Huub Stevens

Huub Stevens is het niet eens met Boschker en heeft weinig op met het fenomeen ‘bekerkeeper’. De voormalige trainer van onder meer PSV en Schalke 04, waarmee hij twee keer de beker won, snapt niet dat Van Nistelrooij aan het begin van het seizoen zijn woord aan Drommel heeft gegeven. ‘Ik zou in een finale altijd met mijn sterkst mogelijke team spelen. Maar als Van Nistelrooij de belofte heeft gemaakt, kan hij nu niet meer terug. Dan verliest hij zijn geloofwaardigheid.’

Stevens denkt dat Van Nistelrooij met zijn keuze onbedoeld extra druk op zijn schouders en op die van Drommel heeft gelegd. ‘Je weet dat het een gespreksonderwerp wordt’, zegt hij. ‘In aanloop naar de competitiewedstrijd tussen PSV en Ajax heb ik vorige week niemand over de keepers van PSV gehoord.’

Stevens peinsde er niet over om zijn tweede keeper in het bekertoernooi op te stellen, al beaamt hij dat de tijden zijn veranderd. De Limburger wijst erop dat hij de beschikking had over twee keepers, waartussen soms een duidelijk niveauverschil zat. Tegenwoordig hebben clubs drie doelmannen in hun selectie en liggen de onderlinge kwaliteiten minder ver uit elkaar.

Naar Engels voorbeeld

Vooral in Engeland, waar clubs als Manchester City en Chelsea vijftien tot twintig jaar geleden in handen vielen van rijke buitenlandse eigenaren en waar het geld sowieso tegen de plinten klotst, gingen trainers de twee bekertoernooien (League Cup en FA Cup) gebruiken om alle spelers in de steeds bredere selecties betrokken te houden en speelminuten te geven. Het bood vooral een uitkomst voor keepers. Het is niet gebruikelijk om die tijdens een wedstrijd te wisselen.

‘Ik snap de gedachtengang, zeker als clubs zo’n moordend speelschema hebben als in Engeland. Maar ik zie het ook Nederlandse clubs doen die niet in Europees verband voetballen en alleen de beker en competitie hebben’, aldus Stevens. ‘Je moet het menselijke aspect nooit uit het oog verliezen, maar we hebben het wel over profvoetbal waarbij het draait om winnen van prijzen. Je kunt een tweede doelman ook op een andere manier betrokken houden: door gesprekken te voeren of hem op de training af en toe bij de basisploeg te laten keepen.’

Van Nistelrooij koos ervoor om aan het begin van het seizoen duidelijkheid te verschaffen richting zijn keepers. Als speler van Manchester United ervoer hij in 2006 zelf hoe het is om verrast te worden voor een bekerfinale. Sir Alex Ferguson besloot hem in de eindstrijd om de League Cup tegen Wigan Athletic niet op te stellen en niet te laten invallen. Tot ongenoegen van de spits zelf, die na afloop zou zijn uitgevallen tegen Ferguson.

Het incident leidde het veelbesproken vertrek van Van Nistelrooij naar Real Madrid in. ‘Ruud schold me uit. Dat accepteer ik niet. Dat was het einde’, schreef Ferguson later in zijn autobiografie. ‘Ook in de maanden daarna gedroeg Ruud zich niet zoals het hoorde.’

Van Nistelrooij is niet de eerste PSV-trainer die het bekertoernooi gebruikt om te rouleren met zijn keepers. Ook Phillip Cocu en Mark van Bommel kozen er in hun periode voor om de tweede doelman op te stellen. Alleen reikten zij niet tot de finale. Onder leiding van Roger Schmidt én met eerste keus Mvogo wist PSV de beker vorig seizoen voor het eerst in tien jaar te winnen.

Boschker: ‘Als speler ben je altijd betrokken, maar als je speelt toch net iets meer. Die bekerwinst in 2011 voelt nog steeds echt als mijn prijs.’