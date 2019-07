Versoepeling IOC-regels - Een nieuwe kans voor de Porsche van Dafne

Dafne Schippers en de Porsche die een privésponsor ter beschikking stelde. Beeld Porsche

Reclame maken was altijd ten strengste verboden vanwege de beruchte regel 40 in het olympisch handvest. In die regel staat dat enkel officiële Spelen-sponsoren zich van negen dagen voor de opening tot drie dagen na de sluiting mogen afficheren met het toernooi. Volgens het IOC omdat zij met hun honderden miljoenen aan sponsorgeld de levensader zijn van ‘de olympische beweging’.

Tijdens de Spelen in 2016 had het IOC een bataljon aan juristen in dienst om op de regel toe te zien. Alles werd gemonitord. Van een ongeoorloofde felicitatiepagina in een lokale krant na een medaille tot een tweet met een officiële olympische hashtag met het bedrijfsaccount van een atletensponsor. Voor atleten dreigde uitsluiting van de Spelen. De regel is al jaren een heet hangijzer in de mondiale sportwereld. Vooral vanwege sponsoren die zich jaren aan een sporter verbinden, maar geen officiële connectie hebben met het IOC. ‘Als het erop aankomt, tijdens het moment suprême in de carrière van de sporter, mogen ze niets’, zegt sportmarketeer Marcel Beerthuizen. ‘Dat gaat wel heel erg ver.’

En het schrikt potentiële sponsoren af. Vooral nu het voor bedrijven in een tijd van sociale media steeds belangrijker wordt direct iets te kunnen doen met een sportprestatie, legt Beerthuizen uit. Zo wordt Schippers persoonlijk gesponsord door Porsche. Toen ze die deal twee jaar geleden sloot, wist het Duitse automerk alleen wel dat ze tijdens de Spelen in Tokio enkel met concurrent Toyota geafficheerd zou worden; de Japanners zijn ‘official partner’ van de Spelen.

Dat hier mogelijk verandering in komt, heeft te maken met vasthoudende Duitse sporters. Zij ageren al langer tegen het olympische sponsormonopolie. Voor de Winterspelen van Pyeongchang oordeelde de Duitse mededingingsautoriteit al dat regel 40 versoepeld moest worden. Dat gebeurde. Alleen niet genoeg, vonden de sporters. De zaak werd doorgezet en in februari oordeelde de mededingingsautoriteit wederom dat het artikel aangepast moest worden. Duitse sporters mogen straks in Tokio reclame maken voor hun privésponsors in de Duitse taal, enkel gericht op Duitsland.

Zo mogen in hun uitingen alleen weer geen gebruik maken van de beroemde olympische ringen of het woord ‘olympisch’. Of dergelijke regels straks ook in het raamwerk van het IOC staan, is onduidelijk. Geert Slot, woordvoerder van sportkoepel NOCNSF, laat weten het IOC-document nog niet te hebben ontvangen. Wel zijn er gesprekken met de atletencommissie.

‘Alleen nog niet tot in detail. Dat hangt van de richtlijnen af en wat de atletencommissie dan wil. We willen wel voorkomen dat allerlei sponsoren straks op het laatste moment instappen.’

Volgens de Nederlandse sportrechtjurist Maarten Vrolijk geven de ontwikkelingen in Duitsland de Nederlandse sporters een sterke onderhandelingspositie, omdat het IOC heeft ingestemd met de Duitse aanpassingen. Hij ziet niet in waarom voor Nederlandse sporters tijdens de Spelen van Tokio andere sponsorregels moeten gelden dan voor Duitse atleten.

Toen hij hierover dinsdag een artikel schreef op website Sportknowhow XL kreeg hij meteen een flink aantal vragen. Vrolijk: ‘En dit wordt ook nauwlettend gevolgd vanuit Amerika, waar topbasketballers uit de NBA gigantische privédeals hebben. De belangen zijn enorm, dit devalueert de sponsorcontracten van het IOC. Maar het IOC ziet ook wel dat het de deur niet dicht kan houden voor andere landen.’

Dat gaf het IOC vorige week tussen de regels door ook toe. Het zoekt met de versoepeling van regel 40 naar ‘een balans’ tussen het beschermen van de financiering van de Spelen en het recht van individuele sporters op inkomen en naamsbekendheid.

Volgens IOC-voorzitter Bach verschilt de situatie per land. Daarom worden er ook richtlijnen verstuurd en niet een ‘allesomvattende oplossing’.

Zowel sportmarketeer Marcel Beerthuizen als sportrechtjurist Maarten Vrolijk verwacht overal lastige onderhandelingen tussen atleten NOC’s. Vrolijk: ‘Die zullen vooral gaan over hoeveel speelruimte er precies is. NOCNSF heeft namelijk ook weer exclusiviteitspartners, dus er zijn meer lagen die het complex maken.’ Beerthuizen: ‘En wat als iets in het ene land wel mag en in het andere niet? Dat wordt ook ingewikkeld.’