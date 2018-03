Verslaggever John Schoorl zag - met zijn zoons aan zijn zijde - Messi voetballen, en hij had nog nooit zoiets gezien

Ik heb Messi gezien - en ik ben niet de enige. Ik heb Messi gezien, en dat is niets uitzonderlijks, want er zaten 99.354 mensen in Camp Nou, op 24 februari 2018. En miljoenen, wellicht miljarden, zagen de beelden van de voetbalwedstrijd FC Barcelona tegen Girona rechtstreeks voorbij-komen, of in de herhaling, verspreid over het heelal.



Ik heb Messi gezien, en velen zijn me voorgegaan in de 409 wedstrijden die hij in totaal voor FC Barcelona heeft gespeeld, uit en thuis, in allerhande nationale en internationale competities.