Verschrikkelijk voetbal? VVV beschouwt het als compliment

Met een bloedeloos gelijkspel (0-0) tegen Fortuna Sittard blijft Hans de Koning ook in zijn zevende wedstrijd als trainer van VVV ongeslagen. Maar als hem na afloop in de knusse perskamer van stadion De Koel naar het Hans de Koning-effect wordt gevraagd, schudt hij gedecideerd het hoofd. ‘Hou op, joh. Daar heb ik helemaal niks mee.’

Toch durven ze in Venlo sinds zijn komst in de winterstop weer met een schuin oog naar boven te kijken. Als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant, die met VVV aantrekkelijk en aanvallend voetbal wilde spelen, kreeg de 59-jarige Rotterdammer één taak mee: de club in de eredivisie houden. Hoe is van ondergeschikt belang.

In de Limburgse derby doet de thuisploeg zaterdagavond weinig moeite om de eigen supporters van enig vermaak te voorzien. VVV acteert vooral voor rust als een leger dat zich massaal terugtrekt, nog voordat er ook maar één schot is gelost. Pas richting het einde van de wedstrijd durft het de verdedigende stellingen te verlaten. Jerome Sinclair en Jonathan Opoku zijn dicht bij een onverdiende Venlose zege.

Het onvervalste countervoetbal legt de ploeg geen windeieren. VVV won al van FC Groningen, RKC en Heracles en speelde gelijk tegen PSV, Heerenveen en Utrecht. Het steeg van de zestiende naar de dertiende plek. Acuut degradatiegevaar is voor even geweken. De Koning: ‘Als de neutrale toeschouwer mooi voetbal wil zien, moeten ze maar naar Barcelona gaan kijken.’

De komst van de Koning zorgt voor rust in Venlo. Dat is precies wat technisch directeur Stan Valckx voor ogen had toen hij de oud-trainer van onder meer TOP Oss, RKC, FC Volendam en Go Ahead Eagles in december aanstelde als trainer. Na een rits tegenvallende resultaten en toegenomen druk zocht Valckx iemand die ervaring had met het spelen van degradatievoetbal. ‘Bij een club als VVV weet je dat je normaliter vaker verliest dan wint. Daar moet je mee kunnen omgaan.’

Supporters van VVV zwaaien de spelersbus uit voor vertrek naar Sittard. Beeld BSR Agency

Loopgravenvoetbal

De Koning bewees al eerder in korte tijd iets te kunnen bewerkstelligen toen hij in 2016 Go Ahead Eagles als eerstedivisionist halverwege het seizoen vanuit een uitzichtloze situatie via de play-offs naar de eredivisie leidde. Al deed hij dat volgens zijn visie: met verzorgd en aanvallend voetbal.

Het is een manier van voetballen die meer bij hem past dan het loopgravenvoetbal dat hij bij VVV hanteert, bekent hij als een handvol journalisten om hem heen is komen staan. Het liefst ziet hij dat zijn ploeg over het hele veld druk zou zetten en in balbezit over vele schijven tot een aanval zou komen. Maar die kwaliteiten bezit VVV niet.

Johnatan Opoku van VVV in duel met Wessel Dammers van Fortuna Sittard. Beeld BSR Agency

Na het ontslag van Maaskant gaf de spelersgroep bij interim-trainer Jay Driessen (nu assistent van De Koning) meteen te kennen meer defensieve zekerheid te willen inbouwen. De Koning: ‘Als de spelers zich daar prettiger bij voelen, dan ga ik toch niet als een olifant door een porseleinkast om mijn zin door te drukken?’

Toch kan ook De Koning niet ontkennen dat het heel matig is wat VVV voor rust tegen Fortuna laat zien. Ballen worden lukraak naar voren geschoten. Zodra de spelers de middellijn oversteken, lijken ze geen idee te hebben wat te doen. Omdat Fortuna nauwelijks een gaatje weet te vinden in de geel-zwarte muur ontstaat een vervelende wedstrijd zonder vertier.

Drie weken geleden beklaagde Heerenveen-middenvelder Joey Veerman na het gelijkspel tegen VVV zich al openlijk over het spel van de Venlonaren in het Abe Lenstra Stadion. ‘VVV speelt gewoon verschrikkelijk voetbal. Ik snap niet dat je met zo’n plan het veld opstapt en daar dan plezier in hebt’, foeterde hij.

Keeper Alexei Koselev van Fortuna Sittard bokst de bal weg. Beeld BSR Agency

Winnaarsmentaliteit

‘Het maakt ons niet zoveel uit wat ze over ons zeggen, wij voetballen naar onze kwaliteiten’, countert VVV-verdediger Roel Janssen na het gelijkspel tegen Fortuna. ‘Als je bij Heerenveen voetbalt, speel je altijd rond plek tien en kun je lekker vrij voetballen. Maar wanneer je tegen degradatie strijdt, wordt er wat anders van je gevraagd. Dat snapt die jongen misschien niet.’

Zo moet VVV het onder De Koning vooral weer hebben van vechtlust, strijd en winnaarsmentaliteit. Munitie waarmee het de afgelopen jaren relatief eenvoudig wegbleef van de degradatiezone. Valckx: ‘Ook toen vonden tegenstanders ons een vervelende ploeg om tegen te spelen. Nu hoor je dat weer. Ik zie het als compliment. Wij hoeven niet de schoonheidsprijs te winnen.’

Daar sluit De Koning zich bij aan. ‘Met deze manier van voetballen kunnen we resultaat halen. Dat is de afgelopen weken wel gebleken. Uiteindelijk gaat het er om dat we erin blijven.’ De Koning weet het als geen ander: ook in Venlo zien de supporters liever Ajax, Feyenoord en PSV dan Helmond Sport, FC Dordrecht en Telstar op bezoek komen.