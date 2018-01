Verscherpt schoolzwemprotocol na verdrinking Syrisch meisje: gele hesjes voor onervaren zwemmers

'Je kunt het een hoop gedoe vinden, maar er hangt geen prijskaartje aan de veiligheid van een kind' André de Jeu

In het nieuwe protocol staan nu ook afspraken over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de kinderen. In de kleedkamer is de school verantwoordelijk; in het zwembad het zwembadpersoneel. Na de zwemlessen gaan leerlingen naar de douche en dat is volgens De Jeu een belangrijk moment. 'Het zwemlespersoneel kan moeilijk mee de kleedkamer in, want ze moeten het zwembad controleren en zorgen dat er niet per ongeluk een kind achterblijft. Dus bij de douche moet de overdracht plaatsvinden. Dat kon allemaal strakker en dat is nu aangescherpt.'



Het is de bedoeling dat het nieuwe protocol vanaf het nieuwe schooljaar in september in werking treedt. 'Als er wat gebeurt, wil je ergens op kunnen terugvallen. Je kunt het een hoop gedoe vinden, maar er hangt geen prijskaartje aan de veiligheid van een kind.'