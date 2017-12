Verrassingen van eredivisie PEC Zwolle en AZ houden elkaar in evenwicht: 1-1

AZ kent meer nieuwe gezichten. Naast de aanwas vanuit de veelgeroemde jeugdopleiding (Hatzidiakos, Ouwejan, Koopmeiners, Til en Van Overeem) blijkt de van Rosenborg gekocht Fredrik Midtsjø een openbaring als controlerende middenvelder. Hij is slim deze stevige Noor, altijd lijkt hij te weten waar de bal gaat vallen, altijd zoekt hij de oplossing naar voren, heel vaak speelt hij de bal bovendien in een keer door waardoor er vaart in het spel komt. Het is een beetje sneu voor de met veel bombarie van Feyenoord gehuurde en al vlot zwaar geblesseerd geraakte Vejinovic, maar over hem heeft bijna niemand het meer.



De progressie van spits Weghorst is natuurlijk evident: van twijfelaar tot topscorer en aanvoerder. Wat ondergesneeuwd is daardoor de rol van rechtsbuiten Jahanbakhsh die volgens de statistici het meest betrokken is bij doelpunten gemeten per gespeelde minuut. Meestal als aangever, gisteravond als afmaker via een lepe kopbal uit een hoekschop van Koopmeiners kort na de 1-0 van Ondaan. De Iraniër vocht fraaie duels uit met de onderschatte Van Polen, een kunstige kaats van Jahanbakhsh door de lucht op Van Overeem na een uur was een fraai hoogtepunt, maar die laatste werd simpel weggedrukt.