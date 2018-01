Verrassingen Chung en Sandgren gaan strijden om plek in halve finale Australian Open

Pijnlijke elleboog

Ik had al in de eerste set last van de elleboog. Het ziet er niet best uit, ik zal de situatie opnieuw moeten bekijken Novak Djokovic Novak Djokovic werd gehinderd door lichamelijk ongemak. © AFP

Natuurlijk werd Djokovic zichtbaar gehinderd door de pijn in zijn rechter-elleboog, die hem sinds Wimbledon 2017 aan de kant had gehouden. De revalidatie was nog niet voltooid, erkende Djokovic, maar als zesvoudig kampioen durfde hij een comeback bij zijn geliefde Australian Open wel aan. En hij droomde al van een wederopstanding als zijn rivaal Roger Federer in 2017. Maar zijn lichaam protesteerde snel.



In de derde ronde tegen Ramos Viñolas liet Djokovic zich tijdens medische time-outs aan zijn heup behandelen. Maandag had hij zijn gekwetste elleboog in een 'sleeve' verpakt, maar ook met een nieuwe beweging werd hij geremd bij de opslag.



Met vier dubbele fouten leverde Djokovic twee keer zijn opslagbeurt in en zijn inhaalrace vanaf een 4-0-achterstand werd afgebroken in de tiebreak. 'Ik had al in de eerste set last van de elleboog', aldus Djokovic. 'Het ziet er niet best uit, ik zal de situatie opnieuw moeten bekijken.'