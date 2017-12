Verrassende winst van Anice Das op de 500 meter, nog niet zeker van een plekje in Pyeongchang

Vette hap

Dit is de kroon op al die jaren Sprinter Anice Das

Al twaalf jaar rijdt de in India geboren en door Nederlandse ouders geadopteerde Das mee op het hoogste nationale niveau. Winnen deed ze nog nooit. Regelmatig plaatste ze zich voor wereldbekerwedstrijden, waar ze steevast in de B-groep reed. Pas vorig seizoen liet ze echt wat van zich horen met een zilveren medaille op het NK sprint en een bronzen op de 500 meter bij de afstandskampioenschappen.



Al die winters in de marges van het Nederlandse langebaanschaatsen, aanhikkend tegen de top, kregen donderdag in Thialf een andere betekenis. 'Ik zou geen mislukkeling zijn geweest als ik de Spelen niet zou hebben gehaald, maar dit is de kroon op al die jaren.' Helemaal zeker van een plekje in Pyeongchang is Das nog niet. De 500 meter bij de vrouwen bungelt onder aan de selectievolgorde. Ze is afhankelijk van de uitslag op de 1.500 en 5.000 meter.



Das had ernaar uitgekeken om haar strenge voedingsregime in de aanloop naar het OKT met een vette hap af te sluiten. Met de Spelen in het verschiet voelt dat onverstandig. 'Ik zei: de frituurpan gaat aan vanavond, maar misschien moet ik dat toch even uitstellen.'