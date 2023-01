Verrassende Oezbeek Abdoesattorov zet de toon bij Tata Steeltoernooi

rv Beeld rv

Carlsen heeft zich enigszins hersteld van twee nederlagen op rij en volgt op anderhalf punt.

In 2020 maakte het toernooi in Wijk aan Zee kennis met het toen 15 jaar oude wonderkind dat twee jaar eerder tot grootmeester was benoemd. In de Challengers, de tweede invitatiegroep, kwam Abdoesattorov een half punt te kort om te promoveren naar het hoofdpodium. Toen al was duidelijk dat hij met de juiste begeleiding ver zou kunnen komen.

Na de hervatting van het door de pandemie tot stilstand gekomen internationale schaakleven liet Abdoesattorov zien dat hij niet had stilgezeten. Eind 2021 werd hij in Warschau wereldkampioen rapidschaak na een zege op Carlsen in de beslissende partij van het toernooi. Als dank voor dit succes schonk de Oezbeekse regering hem een flat in zijn woonplaats Tasjkent. Een nieuwe beloning zal ongetwijfeld volgen als het hem lukt het belangrijkste invitatietoernooi van het jaar te winnen.

Die kans is groot, maar Abdoesattorov is er nog niet. Anish Giri en Wesley So liggen op de loer en Carlsen is nog niet definitief uitgeschakeld. In 2015 won hij in Wijk aan Zee na een matige start de hoofdprijs dankzij zes winstpartijen op rij. De twee punten die hij in het afgelopen weekend verzamelde zouden het begin kunnen zijn van een soortgelijke serie. Bemoedigend was vooral de overwinning met zwart op zijn voormalige uitdager Caruana.

Met een licht optimistische ondertoon spreekt Carlsen over zijn kansen in de slotweek: ‘Tweemaal achtereen verliezen was natuurlijk geen goed teken, maar mijn dagelijkse routine is er niet door veranderd. Ik nam risico’s die te groot bleken en nu zal ik nog grotere risico’s moeten nemen om een behoorlijke klassering te bereiken. Aan de eindzege denk ik niet. Het is altijd onverstandig om daar tijdens een toernooi over te dromen en met mijn grote achterstand zou dat zelfs volstrekt onrealistisch zijn.