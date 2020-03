Verrassende keuze PSV voor Schmidt

Trainer Roger Schmidt. Beeld BSR Agency

Schmidt is een naam die al jaren circuleert in Nederland, vooral toen het ging om oplossingen in de voetbalcrisis, om een andere aanpak. Misschien moest Nederland harder gaan trainen, zoals in Duitsland, en voetballen zoals in Duitsland.

Daarbij stond het Bayer Leverkusen van Roger Schmidt model. Schmidt, zonder imponerend verleden als voetballer, liet zijn elftal met grote intensiteit voetballen, met veel druk op de bal en op de tegenstander. In goede tijden oogde het voetbal van Leverkusen ongekend spectaculair. In zekere zin is de club ook op die wijze doorgegaan, onder meer met de aanstelling van de huidige trainer Peter Bosz.

Eerder had Schmidt met dezelfde speelwijze al indruk gemaakt bij Red Bull Salzburg in Oostenrijk, een club die eveneens een reputatie heeft in het ‘hoog druk zetten’, zoals dat tegenwoordig in jargon heet, het afjagen van de tegenstander op diens eigen speelhelft. De speelwijze geeft opwindend voetbal te zien als het lukt, doch is ook vol risico’s als niet iedereen volop meedoet. Dan heeft de opponent veel ruimte om toe te slaan in de tegenaanval. Schmidt won de titel en de beker met Salzburg, plus de beker van China. Hij eindigde met Leverkusen achter de topclubs.

Schmidt heeft langdurig onderhandeld met PSV, ook over de filosofie en het inpassen van talent. Trainer en club zitten wat dat aangaat op één lijn. Bij Salzburg werkte hij met onder anderen Sadio Mané, nu sterspeler bij Liverpool. Bij Leverkusen paste hij talenten als Kai Havertz en Julian Brandt in. PSV wil in de toekomst weer ‘de baas’ zijn op het veld, zoals technisch manager John de Jong zich uitdrukte. Schmidt, die in het nieuwe seizoen begint en ook dan pas uitgebreid met de pers zal praten, kan daarbij helpen.

PSV liet al doorschemeren dat het op zoek was naar een buitenlandse trainer, als opvolger van de in december ontslagen Mark van Bommel. Momenteel neemt Ernest Faber de honneurs waar. Hij keert na het seizoen terug als hoofd opleidingen, tevens zijn voormalige functie. PSV, voor het laatst kampioen in 2018, staat vierde in de eredivisie, achter Ajax, AZ en Feyenoord. De wedstrijd van komend weekeinde tegen FC Emmen is afgelast vanwege het coronavirus.