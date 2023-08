Vernieuwd Nederlands team prolongeert Europese titel na bloedstollend slot

Spits en toernooitopscorer Duco Telgenkamp wil uithalen te midden van Engelse verdedigers in de finale Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Pure blijdschap met vreugdetranen maakte zich na de gewonnen EK-finale meester van bondscoach Jeroen Delmee. Terwijl zijn spelers aan de overkant van het veld uitgebreid feest vierden, pakte Delmee een momentje voor zichzelf. Helemaal alleen zat hij in de dug-out, sloeg zijn handen voor zijn gezicht en liet zijn tranen de vrije loop.

Een bijzonder tafereel voor de doorgaans zo nuchtere oud-international. ‘Ik ben onwijs trots’, blikte Delmee even later terug op de enerverende finale tegen Engeland (2-1). ‘We hebben vandaag de beste drie kwarten van het toernooi gespeeld. Ik ben ongelooflijk blij voor de jongens, ik gun het ze zó. Zij vreten hockey en ze vreten de lifestyle die daarbij hoort. We zijn twee jaar geleden begonnen met niks en je wilt er iets van maken. Als het dan uiteindelijk lukt… dat is wat sport voor mij het allermooiste maakt’, zei de bondscoach met emotie in zijn stem.

In twee jaar tijd heeft Delmee samen met zijn assistent-coach Eric Verboom een ploeg weten te smeden waarin teamgeest en honderd procent toewijding centraal staan. Met het spel dat Nederland voor ogen heeft – zo snel mogelijk de bal veroveren en vanuit de omschakeling de tegenstander ontregelen – is het belangrijk om samen aan te vallen en samen te verdedigen. In de finale was het mooi om te zien hoe oprecht verdediger Lars Balk juichte na een balverovering.

Balwinsten

Delmee: ‘Wij vieren balwinsten. Dat is een andere mindset en dat heb ik er samen met Eric ingebracht. In de Nederlandse filosofie wil iedereen tikkietakkiehockey zien maar als je de bal niet snel wint, kom je internationaal gezien niet tot mooie aanvallen. Wij hechten heel veel waarde aan goed verdedigen en dat moet je vieren met de ploeg. Dat geeft een positieve vibe in het veld.’

Die positieve vibe hield Nederland (nummer één van de wereldranglijst) in de finale tegen Engeland (nummer vier) drie kwarten vol. Voor 9.500 toeschouwers in het Sparkassenpark van Mönchengladbach was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Binnen tien minuten kwam de titelverdediger aan de leiding via Derck de Vilder. De middenvelder reageerde attent toen de inzet van Terrance Pieters op de paal belandde: 1-0.

Goaltjesdief

Na een bijna één uur lange onderbreking – een verlengde rust – vanwege noodweer verdubbelde spits Duco Telgenkamp de voorsprong met een prachtige tip-in op aangeven van rechtsachter Tijmen Reyenga. De 21-jarige goaltjesdief bewees deze EK dat hij altijd en overal kan scoren. Twee dagen eerder kroonde hij zich in de halve finale tegen België in de slotfase tot matchwinner (3-2), maar in de finale was de EK-debutant eveneens goud waard. De zelfbewuste spits ging er op zijn eerste EK, met zes treffers, met de topscorerstitel vandoor. Zijn goal in de finale was zijn elfde treffer in evenveel interlands.

De onvermoeibare Engelsen, die in de halve finale verrassend wereldkampioen Duitsland hadden verslagen, kwamen snel in het vierde kwart terug tot 2-1 via Sam Ward. Het bleek de opmaat tot een ongekend spannend slotakkoord. De Engelsen offerden hun keeper op voor een extra veldspeler en voerden de druk op. Maar het was Nederland – zelfs in ondertal vanwege een groene kaart voor Jonas de Geus – dat via De Vilder vijf minuten voor tijd dé kans kreeg op de beslissende 3-1. Voor open doel raakte hij de bal echter te slap.

Slotoffensief

Met een onvervalst slotoffensief dacht de Engelse ploeg van bondscoach Paul Revington vervolgens vier minuten voor tijd op gelijke hoogte te komen. Nederland vroeg om een oordeel van de videoscheidsrechter vanwege gevaarlijk spel; de bal zou de heup van Balk hebben geraakt. De VAR had minutenlang nodig om uiteindelijk tot een onnavolgbare beslissing te komen: een strafbal.

Niemand begreep de beslissing, maar protesteren had geen zin. Doelman Maurits Visser, bezig aan zijn eerste EK als eerste doelman, probeerde zijn tegenstander te imponeren door zich extra groot te maken in het doel. Het werkte, Visser keerde de strafbal knap.

Nu was het de beurt aan de Engelsen om de videoscheids in te schakelen; Visser bewoog te vroeg. Een nieuwe strafbal volgde en ook die pakte de 28-jarige doelman. Tot ontsteltenis van spelers van het Nederlands team en het oranje-publiek vroeg Engeland opnieuw om een videocall. Maar deze keer was de VAR er snel uit. Visser had kordaat gehandeld en dus bleef de 2-1-voorsprong overeindstaan.

Ultieme bevestiging

De EK-winst is voor de Nederlandse hockeyers de ultieme bevestiging dat ze de juiste weg zijn ingeslagen. Een half jaar geleden veroverde het grotendeels vernieuwde Nederlands elftal al een bronzen medaille op de WK in India. De apotheose voor Delmee en zijn mannen moet volgend jaar volgen op de Olympisch Spelen. Dankzij de Europese titel is Nederland al direct geplaatst.