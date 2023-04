Vernieuwd Den Bosch als vertrouwd de beste vrouwenhockeyploeg van Europa

Rosa Fernig (links) van Den Bosch wacht haar tegenstandster van Club de Campo de Madrid op. Den Bosch won de finale van de European Hockey League met 1-0. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze is groot en sterk, heeft een splijtende pass in huis en leidt de defensie van Den Bosch als een routinier. Rosa Fernig is pas 22 jaar maar speelt met de rust en de uitstraling van een ervaren hockeyster.

Tijdens de Euro Hockey League (EHL) in Amstelveen afgelopen weekend stond Fernig symbool voor de onverzettelijkheid van het jeugdige Den Bosch. De verdediger speelde een dijk van een toernooi en zag dat paasmaandag beloond met de winst van de EHL, ook wel de Champions League van het hockey genoemd.

Den Bosch haalde de eindstrijd van de EHL na twee nipte overwinningen. Vrijdag werd rivaal SCHC in de kwartfinale verslagen na shoot-outs, dankzij de uitmuntende keepster Josine Koning én een discutabele beslissing van de videoscheidsrechter. In reguliere speeltijd was de kraker in 1-1 geëindigd. In de halve finale tegen het Duitse Düsseldorf boog Den Bosch op Eerste Paasdag een achterstand om in een 2-1-overwinning.

Haalt de trekker over

In de finale speelde Den Bosch tegen het Spaanse Club de Campo een moeizame wedstrijd. Pas in het laatste kwart van de tegenvallende duel maakte de regerend landskampioen het verschil tegen de vice-kampioen van Spanje. Wie anders dan Frédérique Matla zorgde voor de beslissing. Aanvoerder Pien Sanders hield de bal knap binnen bij de achterlijn waarna Joosje Burg de bal teruglegde op Matla. De spits haalde koel en overtuigend de trekker over; 1-0. De zwakke Spaanse ploeg was niet bij machte om het Den Bosch lastig te maken.

De Bossche hockeysters waren voor de tweede maal in drie edities de beste in de Euro Hockey League, het toernooi dat bij de vrouwen pas sinds 2021 bestaat (bij de mannen sinds 2008). Vorig jaar verloor de ploeg van coach Marieke Dijkstra in de finale van Amsterdam. Bij de voorlopers van de EHL grossierde Den Bosch in overwinningen. Sinds 2000 won de hockeygrootmacht 17 Europa Cups.

Na de eindtoeter in het Wagener Stadion was de opluchting van het gezicht van Fernig te lezen. Met twee handen in de lucht rende ze op haar keepster Josine Koning af om een feestje te vieren. Hoewel niemand in het Bossche kamp het hardop wilde zeggen, moet de Europese hoofdprijs van paasmaandag anders voelen dan voorgaande Europa Cup-titels.

De Bossche hockeysters waren dit jaar niet als de grote favoriet naar Amstelveen gereisd, waar hockeyclub Pinoké de EHL organiseerde. De ploeg heeft niet meer de onaantastbare status van de afgelopen jaren. In de hoofdklasse staat Den Bosch – achter SCHC en Amsterdam – op de derde plaats. Aan het begin van het seizoen morste de ploeg van Marieke Dijkstra ongebruikelijk veel punten. Pas sinds de winterstop is de geelzwarte trein op stoom gekomen.

Anderen gaan bloeien

Dijkstra noemt het logisch dat Den Bosch tijd nodig had om het vertrek van drie internationals – Lidewij Welten, Margot van Geffen en Marloes Keetels – op te vangen. ‘Als enkele hoge bomen weggaan, moeten de anderen op een bepaalde manier gaan bloeien. Het team was in het begin zoekende; wie pakt wat op? Wie neemt waar de leiding? In de eerste seizoenshelft ging dat met vallen en opstaan. Inmiddels vind ik dat we heel goed op weg zijn’, zei Dijkstra na de huldiging in de stromende regen.

HC Den Bosch staat bekend als een club met een uitstekende jeugdopleiding waarbij speelsters op jonge leeftijd kansen krijgen in de hoofdmacht. Dankzij een goede doorstroming van de jeugd weet de club het vertrek van boegbeelden keer op keer met succes op te vangen.

Bij haar aanstelling als hoofdcoach medio 2021 kreeg Dijkstra van het bestuur de belangrijke taak mee om de doorstroming te stimuleren. Geleidelijk aan gaf de coach de midtwintigers meer verantwoordelijkheden zodat zij op termijn de leiding zouden kunnen overnemen van de routiniers. Dijkstra zegt heel blij te zijn met de wijze waarop dit proces verloopt. Hockeysters als Frédérique Matla, Josine Koning, Pien Sanders, Sanne Koolen en Laura Nunnink nemen volgens haar op een natuurlijke manier het voortouw. ‘Ook een jonge speelster als Rosa Fernig maakt op dit vlak een heel mooie ontwikkeling door’, stipt Dijkstra aan.

Fernig, die al op haar 14de debuteerde in het eerste, is bezig aan haar zesde seizoen als vaste waarde van het eerste elftal. In de finale tegen Club de Campo coacht ze haar stem schor en probeert ze met armgebaren dingen duidelijk te maken. Samen met Sanne Koolen vormt Fernig het slot op de deur van de achterhoede. Ze gedijt goed bij de toegenomen verantwoordelijkheid die ze binnen en buiten het veld voelt. ‘Er wordt meer mij gekeken, meer van mij verwacht. Dat is alleen maar leuk’, zegt de drievoudig international.

In de EHL-finale stond Fernig op het veld met drie tieners; Babs Reijnen (17), Fleur Wolfert (17) en Emma Reijnen (19). Ook als opleidingsclub deed prijzenpakker HC Den Bosch haar naam eer aan.