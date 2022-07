Vermogensongelijkheid in de Tour: wie trapt de meeste watts bergop?

Pogacar (in het geel) met Vingegaard in zijn wiel beklimmen de Granon. Beeld ANP / EPA

Wat is weinig en wat is veel? Verstopt in de buik van het peloton duwen vooral sprinters in een vlakke rit urenlang nauwelijks op hun pedalen, maar gaan in de slipstream van tientallen collega’s toch gewoon 40 à 50 kilometer per uur. Neem sprinter Fabio Jakobsen. Hij weegt volgens de officiële opgave 78 kilogram en trapt totdat op het eind de etappe voor hem begint, gemiddeld circa 135 watt. Dat is 1,73 watt-per-kilo, oftewel weinig.

Vlak voor de streep is hij in staat een aantal seconden 1.700 watt vast te houden: bijna 22 watt per kilo lichaamsgewicht, oftewel veel.

De lange beklimmingen in Alpen en Pyreneeën duren niet een paar seconden, maar een halfuur tot drie kwartier. Wie zo’n klim in de kortste tijd afwerkt, trapt gemiddeld de meeste watts per kilo weg.

Over welk cijfer tussen de 1,73 en 22 watt hebben we het dan? Onder wielertrainers zoals Louis Delahaye geldt de wetmatigheid dat wie niet in staat is gedurende een klim van dertig minuten gemiddeld 6,5 watt te trappen, de Tour de France nimmer zal winnen. ‘Dat is een feit’, zegt Delahaye, ‘dat niveau moet je hebben.’ Daar komen is een kwestie van talent, voeding, training, liefst op hoogte en een goed stel hersens die voorkomen dat het lichaam over de grens wordt gejaagd.

Pogacar weegt 66 kilogram, Vingegaard 60. De Sloveen zou volgens de minimumregels een half uurtje een vermogen van 429 watt weg moeten kunnen trappen. Als de Deen hem wil volgen, moet hij 390 watt een de tank peuren en meer als Vingegaard Pogacar voorbij wil. Ter vergelijking: zou Jakobsen besluiten voor de bolletjestrui te willen gaan, dan zal hij net zolang moeten trainen totdat hij dertig minuten lang gemiddeld 507 watt op de pedalen kan zetten. Of flink afvallen.

Als 6,5 watt per kilo het minimum is voor potentiële Tourwinnaars, wat trapt dan de renner die bijvoorbeeld Alpe d’Huez het snelste oprijdt? De inspanningstest die Delahaye, de voormalige trainer van de Raboploeg en opvolgers zoals Lotto-Jumbo, ‘duizend keer’ heeft gedaan met renners van de ploeg, geeft een idee.

Die test is even simpel als zwaar: beginnen met drie minuten 2 watt per kilo trappen en elke drie minuten een halve watt erbij. ‘Totdat je niet meer kunt.’

Ideaal om te meten waartoe een renner zoals Vingegaard maximaal toe in staat is, maar ook om achter progressie of verval te komen. Robert Gesink, Raborenner van het eerste uur, heeft de test bijvoorbeeld 15 jaar lang gedaan. Primoz Roglic kwam zonder enige ervaring binnen, deed de test bij zijn eerste kennismaking en scoorde bijna net zo hoog als de beste en zeer ervaren renners.

De topscore van de laatste drie testminuten? 7,25 watt per kilogram. Teleurstelling: noch Pogacar, noch Vingegaard delen hun vermogenscijfers.