Vermoeidheid of niet, Bol gaat in recordtijd naar titel

Femke Bol wint de 400 meter met een Nederlands record. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zo makkelijk als het er uitzag, was het echter niet. Bol wist een maand geleden nog niet of het verstandig was om zich meteen in het indoorseizoen te storten. De 22-jarige atlete, die bij haar olympisch debuut in Tokio stuntte met een bronzen plak op de 400 meter horden, was moe. Vermoeid van haar overvolle wedstrijdschema, van de wereldwijde aandacht die er voor haar was na haar topprestaties.

‘Toen ik weer begon met trainen, merkte ik dat ik best wel moe was van vorig jaar. Niet alles ging meteen goed. Ik had hier en daar wat pijntjes. Mijn leerdoel is daarom dat er meerdere wegen naar Rome leiden’, vertelde Bol in Apeldoorn.

Daarmee bedoelt ze dat niet alles altijd goed hoeft te gaan en dat dat ook niet erg is. En dat ze niet elke wedstrijd hoeft te winnen. ‘Sommige races loop je om te leren, andere om te winnen.’

Sinds kort zoekt ze hulp bij een sportpsycholoog die haar mentaal bijstaat. Een nationaal kampioenschap hoeft ze niet te winnen. Maar ja, als ze toch gaat lopen. ‘Het blijft een NK, dus dan wil je wel winnen.’

Bol aast op de wereldtitel bij de WK indoor in Belgrado. Als regerend Europees indoorkampioene op de 400 meter is ze de grote favoriet voor het goud. Ze is al meer dan een jaar ongeslagen op die afstand.