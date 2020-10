Vermoeide Dumoulin verlaat Vuelta om volgend seizoen niet in gevaar te brengen

Dumoulin, op de voorgrond, met zijn ploeggenoot Primoz Roglic, die de leiding heeft in de Vuelta. Beeld EPA

Dumoulin was door Jumbo-Visma afgevaardigd naar de Vuelta als kopman naast de Sloveen Primoz Roglic, maar al vanaf de eerste etappe werd duidelijk dat hij niet met de besten mee kon. Op de slotklim van 5 kilometer moest hij bijna een minuut prijsgeven. In vrijwel alle daarop volgende ritten verloor hij allengs meer terrein. Na zeven etappes stond hij in het algemeen klassement op de 53-ste plaats, op ruim 42 minuten van de rode leiderstrui.

Hij kampte met ‘een leeg gevoel’. Dumoulin schreef het toe aan het blok aan zware wedstrijden in korte tijd: het Critérium du Dauphiné, de Tour de France, waarin hij als zevende eindigde, de wereldkampioenschappen in Imola en Luik-Bastenaken-Luik. Dat was misschien wat veel geweest na een afwezigheid van 420 dagen in het peloton als gevolg van een slepende knieblessure, darmklachten en de maatregelen tegen het coronavirus die ook het wielercircuit lam legden.

De hoop dat hij zich in Spanje gaandeweg nog kon verbeteren, bleek ijdel. Wel poogde hij nog in dienst van de ploeg te rijden. Zo was hij afgelopen zondag betrokken bij de terugkeer van Roglic in de groep met kanshebbers, toen de Sloveen bij het aantrekken van een regenjasje achterop was geraakt. Het streven was hem ook zo lang mogelijk in de ronde te houden. Daar zou hij volgend jaar alleen maar profijt van hebben.

Volgend seizoen

Daar is nu toch vanaf gezien. ‘Het vermoeide gevoel bleef’, laat Dumoulin op de site van zijn ploeg weten. ‘Het heeft voor mij geen zin om door te gaan, want dan hypothekeer ik misschien wel het volgende seizoen. Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar dit is de juiste keuze.’

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma betreurt het vertrek van Dumoulin. ‘Zijn weliswaar korte deelname is een goede investering geweest voor 2021, maar nu zien we dat we op grenzen stuiten en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.’