Vermakelijke grootspraak van een jonge voetballer in de schaduw van de Erasmusbrug

Gekleed in een baggy broek, witte sneakers en een lichtbruine hoodie gaf de nog niet erg bekende Nederlandse international Noa Lang onlangs in de schaduw van de Erasmusbrug een interview aan een Belgische krant, Het Laatste Nieuws. ‘België gaat me missen, ik heb jullie competitie heet gemaakt’, stond erboven. Schitterend verhaal.

De kop vatte het gesprek met verslaggever Niels Poissonnier aardig samen. In de eerste plaats bevestigde Lang dat hij er vandoor gaat bij Club Brugge, door te zeggen dat de Belgen hem zullen gaan missen. Tegelijkertijd prees hij zijn verdiensten in de Jupiler Pro League die – er was maar een uitleg mogelijk – volgens hem tot zijn komst in oktober 2020 geen bal voorstelde.

Het interview was een zeldzaamheid in een tijd dat voetballers worden afgeschermd door fanatieke cipiers die bij de clubs ‘mediazaken’ in hun portefeuille hebben. Bijna alle interviews met voetballers zijn saai. Ze zijn geconditioneerd en houden zich op de vlakte omdat de clubs geen heisa willen en columnisten, analytici, twitteraars, oude mannen met snorren en roofsites op de loer liggen om met hun woorden aan de haal te gaan.

Ze kijken wel linker uit. Daarom was het interview met Lang zo geweldig. Hij lapte alle hedendaagse regels aan zijn laars. De details waren vermakelijk: ‘Mijn moeder appt me soms in de rust.’ Het is belachelijk dat hij de prijs voor de beste speler in België niet heeft gewonnen. ‘Ik heb jullie voetbal kleur gegeven.’

Lang heeft voorts zijn club groot gemaakt in Nederland (‘Kinderen van 6, 7 jaar hier kennen Club Brugge nu’) en ons in dit land zo gek gemaakt dat we ineens de Belgische competitie zijn gaan volgen. Verder zei hij dat hij had overwogen om zijn trainer, Alfred Scheuder, te vragen om geen woord meer met hem te wisselen en sprak hij zijn ambities uit: mooi WK, Champions League, Gouden Schoen. Ondertussen at hij sushi.

Iedereen over de rooie natuurlijk. Lang is pas 22. Deze gast moest eerst maar eens wat gaan presteren en niet denken dat hij Zlatan Ibrahimovic is, met zijn praatjes. Snotneus.

Triest, oordeelde John van ’t Schip bij Ziggo Sport. De bezorgde presentator Wytse van der Goot dacht dat Lang zijn eigen glazen had ingegooid. Het interview zou vast worden vertaald en dan zou een potentiële nieuwe club van Lang, AC Milan, wel eens af kunnen haken in de strijd om deze praatjesmaker.

💬 'Als Zlatan zoiets zou zeggen dan kun je er nog om lachen. Maar dit is wel triest.'



Nee, John van 't Schip kan niet lachen om de teksten die Noa Lang over zichzelf de media in slingerde 👀#ZiggoSport #NationsLeague pic.twitter.com/XRYnR94QC4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 2 juni 2022

Steekt er eens een keer iemand zijn kop boven het maaiveld uit, is het weer niet goed. Het was allemaal maar stoerdoenerij natuurlijk, grootspraak van een jonge voetballer die in de schaduw van de Erasmusbrug met een bordje suhsi alles eruit had gegooid. Nou en? Vermakelijk toch? Eindelijk weer eens een ouderwets enfant terrible.

Lang zei ook – cruciaal zinnetje – dat hij een entertainer is. Dat beperkt zich, als het goed is, niet tot de stadions. Voetbal leeft van de verhalen, niet alleen van doelpunten, verkeerde terugspeelballen en arbitrale missers.

Louis van Gaal die Georginio Wijnaldum buiten de selectie houdt? Heel goed. Memphis Depay die het op Instagram opneemt voor een mogelijk zware crimineel, Quincy Promes? Prima. Weer een verhaal. Kunnen we het er dagenlang uitgebreid over hebben.

Dirk Kuijt stond deze week de pers ook te woord. Hij was trainer van ADO Den Haag geworden. Ieder woord werd gewogen. Kuijt werd daarom afgeslacht in een talkshow, want hij had volgens de mannen aan tafel alleen maar open deuren ingetrapt. Daar zat natuurlijk niemand op te wachten. Dat is niet léúk.

Het is niet goed (Lang) of het deugt niet (Kuijt). Ik verheug me op het volgende interview met enfant terrible Noa Lang, de frisse representant van de vermaakindustrie voetbal.