Verlost van geldsores nekt een valpartij Michelle Dekker op WK snowboarden

Michelle Dekker in actie op de parallel-reuzenslalom tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in China. Beeld Getty Images

De voortekenen waren nog zo goed. Topvorm, veel zelfvertrouwen en verlost van financiële sores. Michelle Dekker was met hoge verwachtingen afgereisd naar de WK snowboarden in het Georgische Bakuriani. ‘Op zowel de slalom als de reuzenslalom zijn podiumkansen realistisch’, zei Dekker daags voor vertrek.

Op de Trialeti-bergketen ging het zondag in de kwalificaties voor de finaleronde van de parallelreuzenslalom al in de eerste run mis. Dekker kwam op deze olympische discipline ongelukkig ten val en verloor veel tijd. In haar tweede run slaagde de 26-jarige Zoetermeerse er net niet in om de achterstand goed te maken en zich bij de beste 16 te nestelen. Aangezien het bij de kwalificaties gaat om de combinatie van twee runs miste ze met haar 18de plaats de achtste finales.

Goede vorm

‘Dit is heel erg balen’, reageerde Dekker kort na haar tegenvallende WK-start. ‘In onze sport zitten de tijden zo dicht bij elkaar dat je je geen fouten kunt permitteren. Mijn tweede run was heel erg goed dus aan mijn vorm ligt het niet’, zei Dekker telefonisch terwijl haar vader annex materiaalman André zich over haar board ontfermde. Dinsdag komt ze nog in actie op de parallelslalom.

Dekker, geen vrouw van grootspraak, durft sinds kort hardop uit te spreken dat ze zich kan meten met de wereldtop. Na haar knappe vierde plaats van vorig jaar op de Olympische Spelen in Beijing, slechtte ze twee maanden geleden een belangrijke barrière. Na 71 pogingen won ze eindelijk een World Cup. In een sterk veld zegevierde Dekker in het Italiaanse Carezza op de parallelreuzenslalom.

Financiële problemen

Het is evident dat Dekker met een heel ander gemoed op haar snowboard staat dan dertien maanden geleden. In januari 2022 zat haar carrière op dood spoor toen ze zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing.

Financieel gezien was het niet meer op te brengen voor de topsporter die in haar ouders haar belangrijkste geldschieters kende. ‘Het wordt tijd dat je aan een andere carrière gaat denken’, zei vader André tegen zijn dochter. Jarenlang reisden ze met de camper samen door Europa totdat André Dekker om financiële redenen pas op de plaats moest maken.

Wonder boven wonder maakte sportkoepel NOCNSF vorig jaar, kort voor de Olympische Spelen, een uitzondering voor Dekker. Doordat ze een stijgende vorm had laten zien, deels aan de kwalificaties had voldaan en hinder had ondervonden van de coronamaatregelen mocht ze toch deelnemen aan haar derde Olympische Spelen. ‘Ik voelde in Beijing helemaal geen druk meer. Ik besefte dat het mijn laatste grote wedstrijd kon zijn’, blikte Dekker afgelopen weekend terug op die tijd.

Financiële steun

Met haar vierde plek op de Spelen bewees ze niet alleen het gelijk van NOCNSF, ook mocht ze weer aanspraak maken op financiële ondersteuning vanuit de sportkoepel. ‘Er viel een last van mijn schouders. Mijn stipendium is nog altijd geen vetpot, maar ik kan nu veel meer uren in de sneeuw maken. Afgelopen najaar heb ik me, samen met mijn Oostenrijkse trainer Richard Pickl, veel beter kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen. Dat betaalde zich meteen uit met mijn World Cup-winst.’

Dekker ziet die zege ‘zeker niet als een toevalstreffer’. ‘Ik heb na de Olympische Spelen de goede lijn doorgetrokken met meerdere topklasseringen. Het bewijst dat ik niet hoef onder te doen voor de wereldtoppers.’

Dinsdag krijgt Dekker in Georgië de kans de valse WK-start weg te spoelen. Op de parallelslalom, de meer technische discipline, mag ze laten zien wat ze in het mondiale veld waard is.