Verlost van alle sores glorieert zwemster Steenbergen op EK

Na haar gouden race op de 100 meter vrije slag van vrijdag stond er zondagavond opnieuw geen maat op Marrit Steenbergen tijdens de EK in het Romeinse buitenbad. De ontketende topzwemster (22) snelde op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record naar haar tweede individuele Europese titel. Een bijzondere primeur; nooit eerder won een Nederlandse zwemster EK-goud op deze afstand.

Inmiddels staat de teller van Steenbergen deze EK al op vijf medailles; viermaal goud plus één keer brons. En het toernooi duurt nog drie dagen. Behalve haar individuele titels veroverde Steenbergen ook nog tweemaal estafettegoud (4x200 vrij vrouwen en 4x100 wisselslag gemengd) plus brons op de 4x100 vrij vrouwen.

De Friezin, die al jaren in Eindhoven traint, ontpopt zich op de EK als de nieuwe kopvrouw van de Nederlandse ploeg en daar zag het lange tijd allerminst naar uit. Door blessureperikelen, buitensporige verwachtingen en mentale problemen was Steenbergen lange tijd geen schim van zichzelf.

Bedeesd meisje

Even terug in de tijd. In de zomer van 2013 verschijnt een bedeesd meisje van dertien jaar aan de zijde van Pieter van den Hoogenband in een talkshow op tv. Als Nederlands grootste zwemtalent is Marrit Steenbergen uitverkoren om samen met Van den Hoogenband de Jeugd Olympische Spelen te promoten. In de jaren hierna blijven de ogen gericht op de groeibriljant, die wordt geroemd om haar hoge ligging in het water en haar sierlijke techniek.

De vwo-scholiere wordt door zwemcoach Jacco Verhaeren zelfs betiteld als ‘een zwemster die alle potentie heeft om olympisch kampioen te worden’. Al op 15-jarige leeftijd zwemt Steenbergen wereldtijden, plaatst ze zich voor de WK en wint ze haar eerste medailles. Het leven lacht de Friezin helemaal toe als ze een jaar later mag debuteren op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Wanneer Steenbergen te kampen krijgt met slepende schouderklachten – als gevolg van een verkeerd aangeleerde houding – belandt ze in een neerwaartse spiraal waar geen einde aan lijkt te komen. De perfectionistisch ingestelde zwemster moet haar schouder opnieuw leren aansturen. Het hersteltraject vraagt zoveel van haar dat ze het even niet meer ziet zitten en zelfs tijdelijk stopt met topsport.

Steenbergen werkt in 2018 enkele weken in een pizzeria, waarna het verlangen naar het zwembad toch te groot blijkt. Langzaam maar zeker krijgt ze haar schouderproblemen onder controle en na de wedstrijdloze coronaperiode keert Steenbergen mentaal en fysiek als herboren terug in het zwembad.

Wederopstanding

De wederopstanding van de 1.78 meter lange topzwemster werd eind vorig jaar ingezet met EK-goud op de kortebaan (25-meterbad). Het bleek de opmaat voor een prachtige zomer op de langebaan. Al moet wel gezegd; de EK in het openluchtbad van Rome vormen niet het sterkst bezette toernooi van de afgelopen jaren. Veel toppers ontbreken, mede doordat er in juni nog de WK op het programma stonden.

Steenbergen zal nog een flinke stap moeten maken, wil ze op mondiaal niveau kunnen strijden met de besten. Maar wie verder kijkt dan haar podiumplaatsen ziet hoopvolle ontwikkelingen. Zo is Steenbergen er dit jaar eindelijk in geslaagd haar persoonlijke records te verbreken. Op de WK in Boedapest scherpte ze voor het eerst in zeven jaar haar persoonlijke besttijd op de 100 vrij aan; van 53,97 naar 53,41. En in haar winnende EK-race deed ze dat afgelopen vrijdag nogmaals; 53,24 seconden. Op de 200 meter vrije slag verpulverde Steenbergen zondagavond haar pr met bijna een seconde van 1.57.40 minuut naar 1.56,36.

Het slechten van haar persoonlijke barrières is misschien wel de grootste winst van Steenbergen. Na haar Europese titel op het koningsnummer refereerde ze daar direct aan. ‘Ik zwem een persoonlijk record in de finale, beter kan niet’, zei de stralende zwemster.

Zwempensioen

Ook in de estafetteteams is Steenbergen een ijzersterke troef. Het zwempensioen van wereldtoppers Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk vormde een gigantische aderlating voor de aflossingsploegen. Maar met een beslissend aandeel in drie estafettemedailles toont Steenbergen in Rome haar potentie in deze tak van sport.

In aanloop naar de vrouwenestafette 4x200 vrij was het mooi om te zien hoe Steenbergen haar leidersrol oppakte. Het piepjonge team met Janna van Kooten (17), Imani de Jong (20) en Silke Holkenborg (20) trok zich op aan de ervaren Steenbergen (22) en schreef geschiedenis met de eerste EK-titel ooit op deze estafette.