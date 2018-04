Verlies tegen Feyenoord deert niet; Sparta gaat nacompetitie spelen

'Eindelijk'

De bezoekers kregen voor rust de grootste kansen. Bij Feyenoord was aan alles te zien dat het piekmoment vorige week was geweest. Sparta kreeg alle ruimte om te voetballen en had al twee grote kansen gehad voordat Fred Friday zijn ploeg na iets meer dan een halfuur met een fraaie boogbal op voorsprong zette.



In plaats van de wedstrijd voor rust te beslissen, moest Sparta op slag van rust de gelijkmaker incasseren. Van Persie legde de bal met veel gevoel bij de tweede paal waar Steven Berghuis van dichtbij raak kopte. Advocaat: 'We hebben de eerste helft goed meegedaan, maar geven in de laatste minuut van de eerste helft een doelpunt weg. Dan weet je dat Feyenoord in de tweede helft scherper gaat spelen.'



De thuisploeg liep na rust via doelpunten van Jean-Paul Boëtius en opnieuw Berghuis uit naar een eenvoudige overwinning. Het betekende voor Van Bronckhorst de eerste keer dat hij als trainer zijn voormalig adviseur versloeg. Twee seizoenen geleden was Advocaat als trainer van het Turkse Fenerbahçe Feyenoord twee keer de baas in de Europa League. 'Eindelijk', grapte Van Bronckhorst na afloop op de persconferentie.



Terwijl Van Bronckhorst zijn vakantie kan gaan boeken, breken voor Advocaat cruciale weken aan. Na het laatste competitieduel tegen Heracles volgende week, wacht in de nacompetitie eerst een dubbele confrontatie met FC Dordrecht of Cambuur. Mocht Sparta het tweeluik winnen, dan kunnen de Rotterdammers zich tegen Emmen of NEC garanderen van nog een jaar eredivisievoetbal. Advocaat: 'We hebben nog een herkansing om ons te handhaven. Ik ga er vanuit dat het Sparta gaat lukken.'