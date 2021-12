Verlies of niet, Bosschaart leeft als invalcoach bij Cambuur op

Pascal Bosschaart wijst de spelers van Cambuur tijdens het duel met Heerenveen op hun taken. Beeld ANP

Pascal Bosschaart had op deze grijze zondagmiddag ook rond de Kuip kunnen rondlopen als politieagent tussen aldaar rondhangende Feyenoord-fans in aanloop naar Feyenoord - Ajax. Hij heeft er de ideale achtergrond voor. Bosschaart (41) speelde bij Feyenoord in het eerste, leerde zich steeds meer te beheersen tijdens opstootjes op het veld, maar stond bovenal bekend om zijn sfeerverhogende grappen en grollen.

In plaats daarvan staat hij vandaag in een donkerblauwe Cambuur-coachjas voor een dug-out druk Cambuur-spelers te wijzen hoe ze moeten staan. Ondertussen fulmineert hij richting scheidsrechter Danny Makkelie en diens assistenten.

Het is niet zomaar een potje, het is Cambuur - Heerenveen, de belangrijkste wedstrijd in Friesland, voor het eerst in vijf jaar weer geprogrammeerd. Bosschaart is normaliter assistent bij de promovendus, maar valt sinds twee weken in voor Cambuur-hoofdcoach Henk de Jong die een behandeltraject ingaat voor een cyste in zijn hoofd.

Politieschool

Bosschaart had zijn eerste toetsen voor de politieschool al gehaald, toen De Jong hem in 2019 belde om hem te komen assisteren. ‘Ik was een beetje klaar met voetbal. Maar nu ik het van deze kant beleef, vind ik het super interessant.’ De veldtrainingen nam hij samen met de andere assistent Martijn Barto al goeddeels voor zijn rekening. ‘Ik doe nu ook de interviews en de spelersgesprekken. Dat is aanpoten, maar ik leer ongelooflijk veel.’

Cambuur - Heerenveen is vooraf al een emotioneel gebeuren. Publiek is niet toegestaan vanwege de coronamaatregelen, maar beide supportersgroeperingen roeren zich nadrukkelijk, met veel vuurwerk. De Heerenveen-bus is bij vertrek naar het dertig kilometer verderop gelegen Leeuwarden bijna uit elkaar geramd door Heerenveen-fans. De spelersauto’s zijn voor de zekerheid op een veilige plek geparkeerd, vertelt Heerenveen-middenvelder Joey Veerman.

Bosschaart heeft in zijn voorbespreking het midden gezocht tussen ‘genieten, maar ook beseffen dat je jezelf onsterfelijk kunt maken’.

Extra lading

De extra lading komt door de afwezigheid van De Jong die een dag eerder nog wel een praatje heeft gehouden voor de selectie. Een levensgroot spandoek met ‘HENK’ siert een van de tribunes. De Jong is als een vader voor de Cambuur-selectie die al jaren ver boven verwachting presteert.

Ook bij Heerenveen is er leed. De vader van linksback Lucas Woudenberg overlijdt op zaterdag. Met trillende stem vertelt Heerenveen-coach Johnny Jansen erover. ‘Dat laat je niet koud.’

Evengoed staat de wedstrijd pijlsnel in brand doordat Heerenveen al vlot een strafschop krijgt en al vanaf de 12de minuut ook met een man meer op het veld staat. Zowel de penalty, een ongelukkige handsbal van Calvin Mac-Intosch, als de rode kaart voor Doke Schmidt, na een onbesuisde overtreding, zijn discutabel. Zelfs de stewards in het Cambuur-stadion roeren zich richting Makkelie.

Heerenveen-spits Henk Veerman benut de toegekende strafschop, maar het is bewonderenswaardig hoe gedisciplineerd Cambuur zich terugvecht in het duel, leidend tot de 1-1 van Uldrikis na een half uur, en tegelijkertijd ontluisterend hoe energie- en ideeënloos Heerenveen voetbalt.

Ruzie met de bal

Heerenveen is de rijkere club in de provincie met meer eredivisie-ervaring en talent aan boord. Maar aanvoerder Tibor Halilovic levert alles in, spits Henk Veerman ruziet al even hard met de bal, terwijl Siem de Jong aan de linkerkant verloren rondloopt. Feitelijk moet alle gevaar komen van de rappe rechtsbuiten Anthony Musaba.

Pas tien minuten voor tijd breekt het verzet van Cambuur. Een schot op de lat van Halilovic wordt gevolgd door een rake kopbal van Henk Veerman; genoeg voor een 1-2-zege. Zo wordt het inderdaad de wedstrijd van Henk, maar dan van die van Heerenveen.

De frustratie viert na afloop hoogtij bij de thuisploeg, die nu achtste staat en Heerenveen tot op twee punten ziet naderen. Ook Joey Veerman heeft de bal met de hand beroerd in zijn eigen strafschopgebied, maar Makkelie wuift het weg. Mac-Intosch schreeuwt: ‘Wat moet je nou joh, wappie!’ naar Heerenveen-back Van Ewijck en zoekt hem na afloop op. Zo moet Bosschaart alsnog voor politieagent spelen om een knokpartij te voorkomen.

Woest uiterlijk

Hoewel hij er met het lengen van zijn inmiddels imposante baard almaar woester uit is gaan zien, is zijn hoofd de laatste jaren gekalmeerd, vertelt de invaltrainer. Tijd voor contemplatie is er bovendien volop tijdens de dagelijkse ritten van Rotterdam naar Leeuwarden en terug. ‘Lekker muziekie op en voluit meezingen.’

Velen zagen naast agent ook een goede kroegzanger in hem. Of een ondernemer; Bosschaart is eigenaar van twee escape rooms. ‘Komt wel goed uit dat die nu dicht moeten.’

Zijn bewondering voor hoofdtrainers groeit dezer dagen met de minuut. ‘Je bent echt de baas van een bedrijf, moet overal aan denken. Verliezen doet nog meer pijn, je voelt je verantwoordelijk. Ook al kan ik de ploeg vandaag niets verwijten. Beslissingen van de scheidsrechter waren niet in ons voordeel, maar voor hen is het ook niet makkelijk.’

Straks wil hij terug in zijn rol als assistent van De Jong met wie hij dagelijks contact heeft. ‘Tussen de jongens lopen en sfeer maken, vind ik ook nog steeds heerlijk. Het betekent bovendien dat Henk weer helemaal fit is. Dat is het aller-, allerbelangrijkste.’