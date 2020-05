Verlies bij PSV kan oplopen tot 30 miljoen euro

Ibrahim Afellay tijdens de training. Beeld BSR Agency

PSV houdt rekening met een verlies tussen de 12 en 25 miljoen euro, wanneer tot eind dit jaar zonder publiek moet worden gespeeld. ‘En voor een geheel seizoen wordt het zelfs 30 miljoen’, becijfert algemeen directeur Toon Gerbrands, maandag op de PSV Campus.

Het coronavirus dwingt het Nederlandse profvoetbal in meerdere opzichten tot een knieval, PSV liep bij de overeengekomen salarisreductie al voor de troepen uit. Gerbrands: ‘Wij besloten al onze salarissen te korten met twintig procent. We kregen kritiek, omdat we te snel zouden zijn geweest.

‘We mochten ook niet met de spelers praten. Vind ik raar, want als ik de situatie bij PSV met ze wil bespreken doe ik dat. Ik ben blij dat er nu een akkoord is, we hebben overlegd met de spelers. Ook bij ons dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, maar het geldt voor elke club weer anders.’

Als aanvoerder moet Denzel Dumfries vooral de buitenlandse spelers uitleggen, waarom ze worden gekort. ‘Ik kan niet bij een ander in zijn portemonnee kijken, maar iedereen begrijpt dat ook van de spelers een offer wordt gevraagd.’

Salaris inleveren is vooral een symbolisch gebaar, aldus Gerbrands. ‘Iedereen doet wat om te helpen, ook de supporters en de sponsors. De salarisreductie bij PSV verkleint het verlies met acht tot tien procent. Bij een seizoen zonder publiek moet nog 90 procent van de begroting worden gedekt.’

PSV denkt nog steeds ‘zwarte cijfers’ te kunnen presenteren over het voortijdig afgebroken seizoen. ‘Met dank aan de transfer van Steven Bergwijn’, aldus Gerbrands. Tottenham Hotspur betaalde in januari ruim 30 miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller. ‘Het helpt ons behoorlijk in de winst- en verliesrekening.’

Zo’n klapper zal PSV voorlopig niet maken. Zaakwaarnemer Guido Albers, eigenaar van Players United, voorspelde in de Volkskrant een nieuwe trend, waarbij ruilhandel het alternatief wordt voor megatransfers. PSV zal er niet in meegaan, aldus Gerbrands. ‘Ruilen past niet bij ons businessmodel.’

Toch weigert PSV de sportieve ambities bij te stellen, de club wil structureel tot de beste 32 ploegen van Europa behoren. ‘We moeten allemaal één moeilijk jaar overleven. We zullen opnieuw binnen onze mogelijkheden een selectie samenstellen die om de prijzen speelt.’

Gerbrands overlegde vrijdag met de directies van Ajax, Feyenoord en AZ, de KNVB en de Eredivisie CV. Donderdag vindt opnieuw crisisberaad plaats, waarbij alle partijen in het betaalde voetbal zijn vertegenwoordigd. Het profvoetbal staat er niet goed op in de politiek. De KNVB becijferde een verlies van 400 miljoen euro, maar minister Van Rijn verkondigde meteen dat de regering geen zak met geld heeft klaarstaan voor het profvoetbal.

Op Facebook hekelde Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, de verdeeldheid in het Nederlandse profvoetbal. Zonder deugdelijk plan hoeft de KNVB wat hem betreft geen steun vanuit de overheid te verwachten. Gerbrands is het eens met PSV-supporter Dijkhoff. ‘Hij heeft een flink schot hagel gelost, maar ondanks alle goedbedoelde initiatieven ontbreekt een overkoepelend beleid. De KNVB noemde een bedrag zonder onderbouwing.’

Het poldermodel heeft gefaald, zegt Gerbrands. ‘Het is tijd om na te denken over een andere bestuursvorm. In ons model kunnen drie clubs elk voorstel wegblazen, in crisistijd werkt dat niet. Is de KNVB aan zet? De Eredivisie CV? Wie mag beslissen? De KNVB mocht een besluit nemen over promotie en degradatie en het leidde tot een rechtszaak. Het schiet niet op.’

Zijn voorstel: ‘We moeten nu een heldere governance inrichten. Een directie die alles bepaalt als in de Engelse Premier League, waarbij we allemaal iets aan invloed inleveren. Of we benoemen een commissioner, zoals in het Amerikaanse basketbal (NBA). Het is de overtreffende trap, aan de commissioner kom je niet. Ik zie het in Nederland niet zo snel gebeuren. Maar wat mij betreft wordt ons profvoetbal net zo bestuurd als de Engelse Premier League.’

In Duitsland wordt de competitie komend weekeinde hervat, heeft ook PSV niet te snel gepleit voor het stopzetten van de competitie? Gerbrands: ‘Nee. We zitten in Brabant, de brandhaard van het coronavirus. Evenals Ajax en AZ vroegen we de KNVB om duidelijkheid. En die hebben we nu.’

De verslaggevers staan op trainingscomplex De Herdgang opgesteld in een kring, Gerbrands waant zich in coronatijd de volleybalcoach die zijn spelers toespreekt voor de wedstrijd. Zoals Ernest Faber in zijn laatste weken als hoofdcoach van PSV ‘coronaproof’ trainingen geeft, waarbij de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft. ‘Nu moet ik roepen: niet kort dekken. Houd afstand. Het druist ook tegen mijn natuur in.’

Toch weigert Faber het ‘nieuwe normaal’ te accepteren. PSV - Ajax straks in een leeg Philips Stadion? ‘Ondenkbaar’, zegt de 48-jarige trainer, die bij PSV zijn rol als hoofd opleiding weer oppakt. ‘Ik zie het niet voor me. Zo haal je de ziel uit de sport, je krijgt een klinisch beeld van voetbal. Desnoods dragen de supporters een mondkapje in het stadion of gaan we meer testen.

‘Misschien moeten we oudere toeschouwers zelf het risico laten nemen of ze naar het stadion komen of minder fans toelaten. Een wedstrijd zonder publiek is normaal de straf voor een club na ongeregeldheden. Nu worden we allemaal gestraft. We zijn een land van meten en weten, de technologie staat in hoog aanzien. Laat het een les zijn voor de toekomst dat Nederland zich beter voorbereidt op een virus, want dit zal niet de laatste keer zijn geweest.’