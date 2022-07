Verjonging bij de voetbalsters: niet omdat het kan, wel omdat het moet

Esmee Brugts gaat het duel aan met de Zwitsers Ana-Maria Cmogorcevic en Riola Xhemaili. Nederland won de wedstrijd met 4-1. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Esmee Brugts kijkt niet op van de vraag of ze in de basis moet. Twee keer eerder verving ze op het EK Lieke Martens, twee keer viel ze op met haar gedurfde spel. En nu zit het EK voor Martens erop vanwege een voetblessure. Dus? Klaar voor de basis tegen Frankrijk, zaterdag in de kwartfinale?

Nee, nee, nee, zegt de aanvaller van PSV snel en ze somt de argumenten op. ‘We hebben nog andere namen die daar uit de voeten kunnen.’ En: ‘Invallen ging heel goed, maar 90 minuten is echt anders.’ Maar vooral: ‘Ik sta hier als 18-jarige op een EK. Ik vind het gewoon alleen maar mooi.’

Brugts duwt alle druk weg en gelijk heeft ze: de PSV’er is de jongste in de selectie en rekende nergens op. Iedere speelminuut is meegenomen, ook omdat ze weet dat bondscoach Mark Parsons zoveel mogelijk leunt op ervaren krachten. ‘Jonge spelers kunnen lekker vrij zijn. De coaches en speelsters zeggen: lekker je ding doen en je acties maken. Tot nu toe ben ik tevreden daarover.’

Alleen: nu de ervaren krachten een voor een wegvallen, moet Parsons sneller dan hij wil jongeren in het diepe gooien. Daphne van Domselaar (22) is de eerste doelvrouw, omdat Sari van Veenendaal naar huis moest. Marisa Olislagers (21) speelde twee wedstrijden mee, omdat verdediger Aniek Nouwen uitviel. En Damaris Egurolla (22) verving Jackie Groenen toen die wegens corona tegen Portugal niet kon spelen.

Brugts zou de volgende kunnen zijn, te beginnen op zaterdag tegen Frankrijk. Het zou haar verrassen. ‘Dan zou ik mijn mindset aan moeten passen. Als ik inval dan probeer ik alles in die tien, twintig minuten te geven. Dat kan niet als ik vanaf het begin meedoe, zeker niet tegen Frankrijk, dan moet ik mijn energie verdelen.’

Nu eens geen ruzie

Frankrijk lijkt op voorhand favoriet, al haalde het team van bondscoach Corinne Diacre de laatste jaren vooral het nieuws door ruzies en controverses. Het is een van de redenen waarom sterspeler Amandine Henry niet meedoet. Maar op dit toernooi is het rustig. De ploeg plaatste zich al na twee wedstrijden voor de kwartfinale en kon het zich veroorloven veel te wisselen, en gelijk te spelen tegen IJsland.

Parsons kan weer beschikken over Vivianne Miedema, die terug is na haar coronabesmetting. Als hij consequent is, zal hij Brugts niet laten beginnen tegen de fysiek, sterke Franse ploeg. Met Victoria Pelova (23) heeft hij een alternatief met meer ervaring. Op het WK 2019 zat ze al bij de ploeg en ze speelde het afgelopen jaar vaak op de momenten dat Martens en ook Daniëlle van de Donk geblesseerd waren.

‘Natuurlijk ruik ik mijn kans’, zegt Pelova, die technische wiskunde studeert. Aan een berekening hoe groot die kans op een basisplaats is, wil ze zich niet wagen. ‘Dat is wel een moeilijk sommetje, hoor.’

De voor Ajax spelende Pelova weet hoe het werkt. Ze kon de eerste trainingen in Engeland ‘alleen maar boos kijken’. Ze baalde omdat ze in de voorbereiding wel een paar keer in de basis stond, maar toch weer buiten de boot viel toen Daniëlle van de Donk fit was. Na het uitvallen van Martens heeft ze meer hoop. ‘Maar als ik niet start, denk ik niet dat ik weer zo teleurgesteld zal zijn.’

Lichtgewichten

Het probleem van Parsons, en ook zijn voorganger Sarina Wiegman, is dat de talenten vooral in de eredivisie spelen, waar de weerstand meestal niet zo hoog is. Tegen Frankrijk komen Brugts of Pelova tegenover verdedigers van Lyon, Paris Saint-Germain en Chelsea te staan. Drie clubs die uitkomen in de Women’s Champions League, Lyon won de beker dit jaar.

Toch pakt de gedwongen verjonging lang niet altijd slecht uit. Over Sari van Veenendaal bestonden al langer twijfels, maar zij kreeg steeds de voorkeur vanwege haar grote staat van dienst en de belangrijke rol die ze speelde in de groep. Nu er geen keus meer is, laat Daphne van Domselaar zien dat ze er klaar voor is haar te vervangen.

Ook Lieke Martens was niet meer zo onomstreden als een aantal jaar geleden. Zeker is dat ze geen gelukkig toernooi speelde, vooral aanvallend was ze onzichtbaar, maar zij en Parsons legden de schuld daarvoor elders. Omdat het hele team niet draaide, moest ze meer dan haar lief was meeverdedigen.

Brugts zag het vanaf de bank en weet dat ze minder onbevangen kan zijn als ze toch start. ‘Ik vind verdedigen niet leuk, maar zeker als jonge speelster moet je alles oppakken. Als het nodig is, doe ik het vieze werk wel.’