Verjongende handbalploeg op weg naar een WK met grote belangen

Handbaldames hebben een laatste training en persconferentie voordat zij naar Japan vertrekken voor het WK. Beeld BSR Agency

De gemiddelde leeftijd van het Nederlandse achttiental is twee jaar lager dan vorig jaar: 23 nu. Wereldkampioen Frankrijk en olympisch kampioen Rusland hebben teams met een moyenne van 27 jaar. De jongste international van Nederland is de 19-jarige Larissa Nüsser, een van de drie debutanten. Röttger: ‘De verjonging is eerder overwogen. Nu gaan we het echt doen.’

De dit jaar aangetrokken bondscoach Manu Mayonnade zegt dat met de voorzitter, de technische directie en ‘de meisjes’ is afgesproken ‘dat wij bij de eerste zes van het WK willen eindigen’. Die klassering is ruim voldoende voor een ticket voor de olympische kwalificatie van 2020. Dat OKT wordt in maart gehouden. De stad Breda is een van de vele Europese kandidaten voor de drie vierlandentoernooien die over de toegang tot olympisch Tokio beslissen.

Het Nederlands handbalteam maakte de laatste jaren furore als wereldtopper met een abonnement op het erepodium. In 2015 werd de ploeg, toen in handen van coach Henk Groener, vicewereldkampioen. In 2017 haalde Helle Thomsen met haar vrouwen mondiaal brons. Tussendoor (in 2016 en 2018) werden het zilver en brons van Europa gehaald. Alleen bij de Olympische Spelen van Rio werd het podium gemist: vierde.

De Fransman Mayonnade, clubcoach bij de Franse landskampioen Metz, volgde begin dit jaar de Deense Helle Thomsen op als Nederlandse bondscoach. Hij wist toen al dat Yvette Broch, in 2016 en 2017 de beste cirkelloper ter wereld, niet zou terugkeren en dat Nycke Groot, ‘s werelds beste allrounder volgens vele internationale coaches, ook haar oranje shirt had ingeleverd.

Hij begon toch met groot vertrouwen aan de klus, waarvoor vijftien andere coaches een sollicitatiebrief hadden geschreven. Woensdag bekende Mayonnade dat het een haastklus is geworden. ‘Ik heb de speelsters vier weken ter beschikking gehad. Eén week in maart met interlands tegen Duitsland. Daarna twee weken in juni met duels tegen Rusland en in september een week met EK-wedstrijden tegen Oostenrijk en Griekenland. Dat is weinig, als je elkaar niet kent.’

Coach Emmanuel Mayonnade tijdens een persconferentie voordat de handbaldames naar Japan vertrekken voor het WK. Beeld BSR Agency

Voor het WK dat zich in de Zuid-Japanse stad Kumamoto afspeelt is de voorbereidingstijd zeer kort. Daarom werd ook afgezien van de traditionele uitzwaaiwedstrijd die vijfduizend toeschouwers naar het Indoorsportcentrum van Eindhoven zou hebben gebracht. Het sportieve belang ging boven het commerciële, meldde voorzitter Tjark de Lange woensdag.

Nederland, dat in de eerste vijf poulewedstrijden op rij Slovenië, Angola, Cuba, Servië en grootmacht Noorwegen treft, staat voor een stevige opdracht in Japan. Het moet in de poule bij de beste drie eindigen en dan doorstromen naar een hoofdronde met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Denemarken als waarschijnlijke tegenstanders. Als Nederland dan eindigt als derde, is de wedstrijd om de vijfde plaats haar deel. Zelfs de niet beoogde wedstrijd om de zevende plaats zorgt voor de olympische kwalificatiekans.

In dat geweld moet een verjongd Nederland, de routiniers Knippenborg en Rozemalen werden bedankt, zich staande zien te houden. Mayonnade: ‘Het is ook mijn taak om aan een team te werken voor over twee, drie, vier jaar. Of ik daar nou bij ben of niet.’