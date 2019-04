Vergeet even de voorkeur voor welke club dan ook, geniet van het uitgeslapen Ajax

Weg met het cynisme. Heerlijk staat het voetbal in bloei. Het ruikt naar de lente. Doe als Ajax, dat maandag na München, Madrid en Turijn neerstrijkt in de volgende hoofdstad van het wereldvoetbal, Londen. Ajax verovert Europa met een lach, met een jeugdig gemoed vol gedisciplineerde vrijheid.

Wie zonder cynisme naar een eredivisieloos weekeinde kijkt, ontwaart in de voetbalwei een prachtig palet aan kleuren. Lieke Martens en Stefanie van der Gragt, de laatste vrijwel hersteld van een blessure, plaatsen zich met Barcelona voor de finale van de Champions League, net als invaller Shanice van de Sanden met Lyon. Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Dominique Bloodworth en Sari van Veenendaal winnen met Arsenal de eerste landstitel in zeven jaar.

Wie weet is Virgil van Dijk van Liverpool ’s avonds, uren nadat deze column is ingeleverd, gekroond tot Engels voetballer van het jaar, als eerste verdediger sinds John Terry in 2005. En wie weet, is topschutter Miedema gekozen bij de vrouwen. Het hoeft niemand te verbazen.

Het Nederlandse voetbal schudt het cynisme op overtuigende wijze af. Ja, Mark van Bommel is de aanvoerder der ontevredenen, al geniet ook hij van Ajax. Van Bommel kan niet tegen verlies en komt op voor zijn belang. Dat mag. Hij doet het uitstekend met PSV in zijn eerste jaar als trainer. Misschien pakt hij alsnog de titel, als Ajax in alle drukte één foutje maakt. Hij mag pochen dat twee van de beste vier in de Champions League (Spurs, Barcelona) in zijn poule zaten.

Maar dat hij schande spreekt over zeventien dagen zonder voetbal, nadat de KNVB de laatste speelronde vanwege Ajax’ drukte verschoof van 12 mei naar 15 mei, is over de top. In het oorspronkelijke programma was hij veertien dagen vrij geweest, van zondag 28 april tot zondag 12 mei. Alsof drie dagen meer zo’n verschil is. Bovendien was het zijn beslissing om met een reserveploeg aan te treden tegen RKC, in het bekertoernooi. Met een normale opstelling had hij misschien de finale bereikt en was zijn programma in evenwicht gebleven.

Dat Ajax rust kreeg voor de belangrijkste clubwedstrijden van Nederland in veertien jaar, is een puik besluit geweest van de KNVB. Kiezen is altijd een kwestie van belangen afwegen. Trainer Pochettino van Ajax’ tegenstander Spurs vindt het zelfs oneerlijk dat Ajax een weekeinde vrij was, terwijl hij doorploegde in de Premier League. Hou toch op. Al jarenlang vinden wij het oneerlijk dat ze in Engeland alle voetballers kopen die drie keer een bal naar de goede kleur trappen.

Over rust gesproken. Lionel Messi keek chagrijnig omdat hij zaterdag reserve stond in de kampioenswedstrijd van Barcelona tegen Levante. Na de pauze viel hij in. Een kwartier later besliste hij het duel, waarna hij zijn tiende landstitel vierde als een kind. Cynisme? Nooit van gehoord.

Liefhebbers, de zomer is in aantocht. Vergeet even de voorkeur voor welke club dan ook. Geniet deze week van het uitgeslapen Ajax, dat een lach brengt op het gezicht van het soms zo cynische internationale voetbal.