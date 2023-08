Verdriet om de vorig jaar overleden Jody Lukoki: de ‘Zoon van de wind’ wordt gemist

Jody Lukoki wordt herdacht met een minuut stilte in de Johan Cruijff Arena voorafgaand aan Ajax - Heerenveen in mei vorig jaar. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Jody Lukoki was een bron van vrolijkheid in het voetbal. Lekker rennen en dribbelen, trucs proberen op zijn tijd of een koprol maken na een doelpunt. Een radslag met achterwaartse salto zelfs, om zijn eerste treffer in het betaald voetbal te vieren, met Ajax bij Roda JC, in 2011.

Zijn vader Jean-Marie: ‘Mijn favoriete momenten waren als Jody een dansje deed na een doelpunt. Een keer had hij tegen mij gezegd: let op papa, als ik vandaag scoor, maak ik een koprol voor je. Ik was zo trots toen het ook gebeurde.’

Vader Jean-Marie, moeder Sophie en dochter Marie zijn bijeengekomen in een restaurant tegenover begraafplaats Westgaarde in Amsterdam. Straks zullen ze bloemen leggen op het graf van Lukoki, oud-speler van Ajax en Ludogorets.

Bij Ajax was Lukoki meestal reserve in de kampioensjaren van trainer Frank de Boer, maar hij maakte nu en dan indruk, door zijn snelheid en handigheid. Aanhangers lachten toen hij in de Klassieker tegen Feyenoord de bal tussen de benen van Tim de Cler doorspeelde, al was de bal dan al buiten de lijnen. Ze zongen liedjes voor hem, mede door zijn handige ‘zingnaam’. ‘Jody Lukoki, lalalalala’, op de melodie van I love you baby van Frank Sinatra. En, in een nog sneller ritme, op het deuntje van Peppi en Kokki. Jo-dy Lu-ko-ki.

Europees avontuur

Lukoki trok verder. Hij maakte de eerste goal voor PEC Zwolle bij het enige Europese avontuur van de club, tegen Sparta Praag. Hij was populair bij Cambuur, waar hij in één seizoen scoorde in beide derby’s tegen Heerenveen, en verdiende bij Ludogorets in Bulgarije de bijnaam ‘Zoon van de wind’, vanwege zijn snelheid. Lukoki speelde in de Champions League en een paar interlands voor het land van zijn ouders, Democratische Republiek Congo, waaruit zijn vader was gevlucht voor dictator Mobutu.

En nu is hij al bijna anderhalf jaar dood, nadat het in de laatste fase van zijn leven minder met hem was gegaan. Mentaal en fysiek. Een supporter schreef: ‘May the wind always be at your back, and the sun upon your face’. FC Twente ontbond begin 2022 zijn contract, nadat hij was veroordeeld voor geweld tegen zijn vriendin. Een paar maanden later raakte hij betrokken bij een vechtpartij, waarbij volgens de familie jaloezie in het spel was. De advocaat van de familie heeft verzocht om niet alles te vertellen, hangende het onderzoek. Hij liep een levensbedreigende infectie op in het been, door de wond na die vechtpartij in Almere. Eerst werd een deel van het been afgezet, de volgende dag het hele been. Daarop kreeg hij een fatale hartaanval.

De familie voelt de leegte van het gemis. ‘Ik heb de eerste wedstrijd Ludogorets - Ajax (1-4) niet eens helemaal gezien’, zegt zijn vader. ‘Ik zette de tv te laat aan. Ik kijk heel anders naar voetbal tegenwoordig. Het gaat een beetje op de automatische piloot. De echte interesse is verdwenen, het plezier. Ik hoef ook niet naar Jody te kijken op YouTube. Zijn voetbal zit in mijn geheugen gegrift.’ Dat supporters van Ajax in Bulgarije voor hem zongen, was een prachtig gebaar.

Ook Jean-Marie was een graag geziene gast in het stadje Razgrad. ‘Toen Jody naar Ludogorets ging, zei hij tegen mij: stop maar helemaal met werken, papa, dan kun je naar mijn wedstrijden komen kijken. Soms was ik drie maanden in Bulgarije. Ik kende iedereen bij de club en zij kenden mij.’

Financieel lastige tijden

Mede door Jody’s dood zijn het financieel lastige tijden voor de familie. Hij onderhield zijn ouders. Zus Marie, die vertaalt uit de Congolese taal Lingala, die vader en moeder het liefst spreken, vindt niet dat de andere kinderen ouderlijke aandacht tekort zijn gekomen. ‘Ik had mijn eigen doelen en ben opgeleid tot doktersassistent. Wij, ook onze oudere zus Sophie en Jody’s tweelingbroer Madjer, begrepen dat ze veel bezig waren met zijn loopbaan. Voetbal is een lastige wereld. Vooral mijn ouders hebben altijd geprobeerd om hem op het juiste pad te houden. Kijk uit met wie je omgaat, met wie je je weelde deelt. Je moet met geld leren omgaan en de juiste beslissingen nemen. Jody besprak zijn plannen altijd met onze ouders. Ik denk dat hij de top mede heeft kunnen bereiken omdat onze vader hem overal bij hielp.’

Vader Jean-Marie: ‘Wij misten nooit iets van zijn loopbaan. Mijn vrouw en ik zijn overal gaan kijken. Bij PEC Zwolle, Cambuur, Ludogorets en Malatyaspor. Hij wilde eigenlijk niet weg uit Turkije, maar de club kon hem niet meer betalen. Toen heeft zijn zaakwaarnemer een andere club gezocht. Dat werd FC Twente. Wij dachten: dat is mooi. Dan is hij weer dichter bij huis.’

Bij FC Twente speelde Lukoki geen minuut, door een knieblessure die net was hersteld toen Twente zijn contract ontbond. Toen zijn medespelers twee dagen na zijn dood afscheid van hem namen op het veld, voor een wedstrijd tegen FC Groningen, met zijn zoontje op het veld in een shirt met de tekst ‘papa’, huilde Enschede mee. Zus Marie laat in haar telefoon het ontwerp van de bestelde grafsteen zien, met een bal en voetbalschoenen. De tekst op de voorlopige steen op de begraafplaats is: Loving father, son and brother. Jody Lukoki 15-11-1992 - 9-5-2022. Op de foto daarnaast staat een trotse Jody Lukoki in een driedelig pak, met het clubembleem van Ludogorets.