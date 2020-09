Verdediger Nathan Aké: geleidelijk naar de wereldtop, bij Manchester City en Oranje

Nathan Aké slalomt bij een training van Oranje tussen de poortjes. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een zonnige zoomsessie met Nathan Aké. Hij zit naast het trainingsveld in Zeist, met schijnsel op zijn dreadlocks, en spreekt tot vier journalisten. Zoomen met internationals in het voetballeven van bubbels en corona moet, in de aanloop naar Polen-thuis in de Nations League, vrijdag in Amsterdam.

De linksbenige verdediger zwaait naar zijn digitale gehoor en vertelt over de lange, eigenzinnige weg van zijn loopbaan, via de amateurs van Wilhelmus en de jeugd van ADO en Feyenoord naar Chelsea, op 16-jarige leeftijd, tot uiteindelijk Manchester City deze zomer. ‘Weer een heel mooie stap.’ Terwijl talloze Nederlandse talenten die als tiener naar Engeland vertrokken, reddeloos verdwenen in de doldrums van het voetbal, hield Aké altijd wind in de zeilen. Uitgeleend aan Reading en Watford. Door Chelsea voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan Bournemouth, en nu voor 45 miljoen gekocht door Manchester City, de club van coach Josep Guardiola.

‘Ik hoefde me nooit voor anderen te bewijzen, maar meer voor mezelf. Ik heb altijd een challenge nodig.’ Natuurlijk was het soms moeilijk. Blijven bij Chelsea of zich laten uitlenen om minuten te maken? Hij bleef rustig, geduldig en gelukkig, de vrolijk ogende zoon van een Ivoriaanse vader, Moise, die vanuit Abidjan naar Frankrijk trok om te studeren en daar de liefde van zijn leven ontmoette in Ineke uit Nederland.

Veelzijdig talent

Zo kan het leven lopen. Met betrekking tot zijn recente transfer: ‘Zo heeft het moeten zijn.’ Scout Piet de Visser vond dat zijn werkgever Chelsea hem moest terugkopen, want Aké is op meer posities (links centraal, links achterin, controlerend middenveld) inzetbaar, technisch vaardig als hij is en tactisch slim. Hij kan koppen en is nog linksbenig ook. Aké koos vol overgave voor City, wie weet straks de werkgever van Lionel Messi.

Toen Aké, dertien interlands met twee goals, vorige maand tekende moest hij zichzelf even ‘knijpen’. Hij genoot alleen al van zijn gesprek met Guardiola, die bijna obsessief jaagt op die ontbrekende zege in de Champions League. ‘Hij gaf me een warm gevoel. Eerst ging het over het leven, over familie en zo. Zijn aanvallende manier van spelen ligt me. Ik wilde de kans pakken die ik van zo’n grote manager krijg.’

Hij was nota bene gedegradeerd met Bournemouth, al miste hij de beslissende duels door een blessure, opgelopen na een woeste sliding op Vardy. Veel goals tegen en toch kwam Aké bovendrijven. Dat is bijzonder. ‘Ik probeer altijd mijn niveau te halen, al ging het met de club dan niet zo goed. Ik heb veel geleerd, ben volwassen geworden en heb veel gespeeld. En ik weet van mezelf wanneer ik niet goed speel. Dan is mijn volgende doel om mijn niveau weer te pakken.’ Ook Wijnaldum degradeerde trouwens, in 2016 met Newcastle, om vervolgens bij Liverpool alle prijzen te winnen. Dat is het volgende doel van Aké. Meedoen in de top van de wereld. Blij de club en in Oranje.

Allround

Een dag voor de zoomsessie zei aanvoerder Virgil van Dijk, naar aanleiding van de transfer van Van de Beek naar Manchester United: ‘Het is geweldig voor Donny en het Nederlands elftal dat weer een speler bij zo’n prachtige club zit. Hetzelfde geldt voor Nathan bij Manchester City.’ Aké is allround, en zeker in defensief opzicht heeft City stappen te zetten.

Door al die transfers van internationals naar topclubs groeit ook de status van Oranje. Aké dus bij City, Van de Beek bij Manchester United. Van Dijk en Georginio Wijnaldum zitten al een tijdje bij Liverpool, Frenkie de Jong bij Barcelona, Matthijs de Ligt bij Juventus, Stefan de Vrij bij Inter, Luuk de Jong bij Sevilla, Memphis Depay en Kenny Tete bij Lyon, dat verrassend de halve finales van de Champions League bereikte. Steven Bergwijn bij Tottenham. En dan nog de gelauwerde Ajacieden, wat daarvan over is. Die status is geen garantie voor succes, maar wel bijna een voorwaarde. Bij het enige door Nederland gewonnen toernooi, het EK van 1988, voetbalden bijna alle belangrijke internationals in de absolute top, destijds grofweg bij AC Milan, PSV, Ajax en KV Mechelen.

Bij het Nederlands elftal vindt Aké het allereerst fijn om zijn collega’s na ruim acht maanden weer te ontmoeten, ‘al is het altijd net alsof we elkaar gisteren nog zagen, zo gemakkelijk als de omgang is.’ De Ligt en Blind ontbreken tegen Polen en Italië. Aké zal zeker speeltijd krijgen, al heeft hij sinds zijn half juli opgelopen blessure niet meer gevoetbald. Hij trainde de laatste weken individueel bij City, dat meedeed aan de eindfase van de Champions League en vervolgens op vakantie ging. ‘Ik kan de interlands spelen. Natuurlijk. Anders was ik niet gekomen.’ Ja, de weg van Nathan Aké is zorgvuldig uitgestippeld.