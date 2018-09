Verbluffend wereldrecord marathon voor Keniaanse superatleet Eliud Kipchoge: 2.01.39

De Keniaan Eliud Kipchoge heeft zondagochtend in Berlijn het wereldrecord op de marathon verbeterd met 78 seconden. Het is de grootste verbetering in ruim een halve eeuw.

Eliud Kipchoge komt over de finish in Berlijn in een wereldrecordtijd. Foto AP

liud Kipchoge staat al jaren te boek als de beste marathonloper aller tijden, maar in Berlijn maakte de 33-jarige Keniaan het zondagochtend officieel. Hij verbeterde het wereldrecord tot 2 uur, 1 minuut en 39 seconden.

Kipchoge verpulverde het vier jaar oude record van zijn landgenoot Dennis Kimetto met liefst 78 seconden: per kilometer was hij gemiddeld bijna twee seconden sneller. Het was de grootste verbetering van het wereldrecord in 51 jaar. De Australiër Derek Clayton verbeterde in 1967 de toptijd van 2.12.00 uur naar 2.09.34.

Geen verrassing

De snelle tijd van Kipchoge kwam niet als een verrassing. De Keniaan is olympisch kampioen, won 10 van de 11 marathons waarin hij startte (eenmaal was hij tweede), stond tot zondag derde op de ranglijst aller tijden en liep vorig jaar de snelste officieuze tijd over 42.195 meter.

Op het Italiaanse racecircuit van Monza probeerde Kipchoge toen de marathon als eerste af te leggen in minder dan 2 uur. Die poging mislukte net: hij was 26 seconden te langzaam. De toptijd werd niet als record erkend, omdat hij van start tot finish werd bijgestaan door tempomakers. Dat mag niet.

Kipchoge verdrong in Berlijn, dat beschikt over het snelste marathonparcours ter wereld, de omstreden Dennis Kimetto van de koppositie op de ranglijst aller tijden. Kimetto schaarde zich als late twintiger razendsnel bij de wereldtop en verdween haast even snel weer uit het marathoncircuit. Kenia heeft de afgelopen jaren een slechte reputatie gekregen op het gebied van doping.

Eliud Kipchoge. Foto AP

De reputatie van Kipchoge is ongeschonden. Hij werd als 18-jarig talent al wereldkampioen op de 5.000 meter en is al 15 jaar lang een vertrouwd gezicht in de atletiek. Hij heeft al zijn trainingen in schriften geboekstaafd: één voor elk jaar. Zijn looptalent maakte hem miljonair, maar voor elke race trekt hij zich nog steeds maandenlang met andere atleten terug in een spartaans trainingskamp.

Filosoof

Kipchoge geldt als een filosoof onder de lopers. Andere Keniase atleten komen zelden verder dan het prijzen van de Heer. Hij citeert schrijvers, van een filosoof als Aristoteles tot auteurs van zelfhulpboeken.

Zowel op het racecircuit van Monza als in Berlijn liep Kipchoge op speciaal gemaakte schoenen van Nike, zogeheten Vaporfly. Die zijn uitgerust met een lepelvormige, licht gebogen plaat van koolstofvezel. Die plaat stuwt de loper naar voren doordat er bij elke pas meer kracht terugkomt dan bij ander materiaal.

Volgens recent onderzoek van The New York Times leveren die Vaporfly’s minimaal 1 procent tijdsvoordeel op. De speciale schoen is niet verboden door atletiekfederatie IAAF. 1 procent tijdsvoordeel staat ten opzichte van Kimetto’s oude marathonrecord gelijk aan 73 seconden. Kipchoge was 78 seconden sneller.

