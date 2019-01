Verbij voor tweede maal op rij oppermachtig op EK sprint

Soms heeft Verbij weleens het gevoel dat hij moet opboksen tegen de sprinters van de ploeg van Jac Orie, die dit seizoen veruit de sterkste Nederlanders op de sprintnummers zijn. Alleen daarom al was hij in zijn nopjes met zijn Europese sprinttitel. ‘Het is superirritant dat die gasten alles winnen’, zei hij. ‘Gelukkig heb ik op dat geweld kunnen antwoorden.’

Het EK Sprint kent geen lange geschiedenis. Deze editie in Collalbo was pas de tweede keer, het toernooi wordt om de twee jaar gehouden. De eerste editie was ook een prooi voor Verbij. Over de waarde van de titel zei hij: ‘Als je een vierkamp wint, ben je in mijn ogen een heel complete sprinter Je hebt niet alleen snelheid, maar ook inhoud.’

Verbij won alle vier de races. Daarbij moet wel worden vermeld dat het Russische sprintkanon Pavel Koelizjnikov niet meedeed (hij zet alles op het WK Sprint, later dit seizoen), dat de Noorse wereldkampioen Havard Lorentzen niet in grote vorm verkeerde en dat Kjeld Nuis, tweevoudig olympisch kampioen, na de eerste dag werd gediskwalificeerd wegens het afsnijden van een bocht.

Mede vanwege het heftige protest van Nuis leverde dat veel commotie op. De tweevoudig olympisch kampioen bood daarvoor gisteren zijn excuses aan bij scheidsrechter Berri de Jong, een dag eerder nog het mikpunt van zijn woede. Maar de kater was blijven hangen, merkte Verbij. ‘Er heerste een negatieve sfeer in de kleedkamer. Dat vond ik niet prettig.’

Daarop besloot hij een lokaal verderop te gaan zitten, bij de Noren. Verbij: ‘Die keken wel een beetje vreemd op, ja. Je zag ze kijken: wat komt hij nou doen hier?’ Maar hij wilde weg van de sombere Nuis.

Verbij draait er niet omheen, hij en Nuis zijn rivalen. Nuis is de flapuit, een bluffer. Verbij is beleefd, ingetogen. Soms botst dat. Verbij: ‘Ik hoorde dat hij had gezegd dat hij zeker van mij had gewonnen als hij niet was gediskwalificeerd, dat soort dingen. Dat vind ik stomme uitspraken.’

Verbij had bij het ingaan van de laatste afstand, de 1.000 meter al zo’n grote voorsprong dat hij alleen nog maar fouten moest vermijden. ‘Het klinkt stom, maar dat is best lastig. Als je net iets achter ligt, ben je gewoon scherper.’ Maar Verbij bleef of de been en kon zaterdag met de bloemen zwaaien. Trots: ‘Deze titel staat twee jaar. Voorlopig is-ie van mij.’