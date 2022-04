Verbeterde auto moet Verstappen in Imola helpen om gat met Leclerc te dichten

Max Verstappen rijdt vrijdag over het gras in de training op het circuit in Imola. Beeld Jennifer Lorenzini / Reuters

Max Verstappen worstelt met een lastig te temmen auto. Zijn RB18 toonde in de eerste drie races glimpen van een kampioensauto, maar bleek ook onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Verstappens team hoopt dit weekeinde in Imola de grootste imperfecties te hebben weggepoetst.

Ook andere teams zoeken naar verbeteringen. De tien renstallen wisten vorige maand één ding zeker, toen ze net waren gestart aan een nieuw F1-tijdperk met compleet nieuwe auto’s: er viel nog genoeg aan te passen aan de creaties die kort daarvoor enkel op tekentafels bestonden.

Peperdure simulatoren

Op circuits verzamelen de honderden sensoren op de auto’s bakken aan data, die honderden kilometers verderop live worden uitgelezen door de technici in de fabriek. Potentiële nieuwe onderdelen worden tot in den treure getest in geavanceerde computerprogramma’s en peperdure simulatoren.

De teams zoeken in de kleinste details naar tijdwinst. Na de eerste races was er bij een aantal auto’s plots geen verf meer te zien op sommige onderdelen, om zo een paar honderd gram aan gewicht te besparen.

In het zoeken naar verbeteringen kunnen teams dit seizoen maar beperkt bij elkaar afkijken. Zo kort na de introductie van nieuwe regels is in de Formule 1 niet direct duidelijk welke ontwerpfilosofie de beste is, waardoor de auto’s nog aanzienlijk van elkaar verschillen.

Budgetplafond

In hun ontwikkelingswedloop zijn teams verder beperkt door het budgetplafond dat sinds vorig jaar geldt. Dit jaar staat dat plafond, bedoeld om de sport eerlijker te maken, op omgerekend 130 miljoen euro. Met name de steenrijke topteams als Ferrari, Red Bull en Mercedes voelen daar de gevolgen van.

Tot vorig jaar konden zij dankzij een gigantische geldpot hun auto’s voortdurend verbeteren. Door het budgetplafond is die luxe verdwenen. Zo kampt Mercedes al sinds het testen met een wispelturige auto die ‘stuitert’ bij hoge snelheden. Desondanks is de bolide nauwelijks aangepast, omdat het team simpelweg niet wilde riskeren kostbare budgetruimte te verprutsen met iets dat niet werkt. Pas in Imola komt Mercedes met de eerste serieuze aanpassingen.

‘Je ziet dat iedereen nu heel duidelijk zijn eigen momenten kiest om met updates te komen’, zegt voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde.

Updatefeest

Traditioneel is de eerste Europese race een updatefeest. Daar zijn meerdere redenen voor. Er zijn dan vaak al een paar GP’s geweest op verschillende typen circuits, waardoor technici een goed idee hebben van de pijnpunten. Daarnaast is er een puur logistieke reden: alle teams hebben hun fabrieken in Europa staan. Vanwege de kortere afstand naar het circuit is er dan meer tijd om nieuwe onderdelen in te passen in het ontwerp.

Verstappens Red Bull komt in Imola ook met aanpassingen. De brandstofproblemen waardoor Verstappen twee keer uitviel, zouden zijn opgelost. Verder verwacht Van der Garde dat er flink is gewerkt aan de voorkant van de bolide, om Verstappen een auto te bieden die hij directer en met meer grip kan insturen. ‘Daar mopperde hij veel over.’

Ook zouden er wat kilo’s van Verstappens RB18 zijn afgeschraapt. Het is de snelste manier om tijd te winnen ten opzichte van de naar verluidt 10 kilo lichtere Ferrari. De rode bolide bleek in de eerste races de snelste, stabielste en meest betrouwbare auto van het veld. Ferrari voert in Imola amper verbeteringen door, ook al ligt de Ferrari-fabriek op slechts een uurtje rijden van het circuit en hoopt ongeveer heel Italië op de eerste Ferrari-overwinning op de baan sinds 2006.

Teambaas Binotto noemde als hoofdreden het drukke, afwijkende raceweekeinde. De reguliere kwalificatie op zaterdag wordt vervangen door een sprintrace van 100 kilometer, die de startopstelling voor de race bepaalt. Voor die sprintrace moet er op vrijdag een kwalificatie worden verreden, waardoor de teams effectief slechts een uur trainingstijd hebben om hun nieuwe updates uit te proberen.

Giedo van der Garde begrijpt Ferrari wel. ‘Ik zou hetzelfde doen. Ze zijn in Imola waarschijnlijk sowieso sterk, omdat die baan hun auto op papier goed ligt. Dan kun je beter nog even wat dingen uittesten in de fabriek, om vervolgens in één keer een grote update door te voeren. Bij Red Bull is dat anders. Die spelen catch-up.’

Na één rondje

Vanwege het gepoker met updates wacht Max Verstappen in Noord-Italië al een cruciaal moment in het seizoen. Het gat tussen de wereldkampioen en WK-leider Charles Leclerc is 46 punten. Verstappens auto beschikt over veel pure snelheid. Als hij ook op het vlak van bestuurbaarheid en betrouwbaarheid flink is verbeterd, heeft Verstappen een uitgelezen kans om in te lopen op de Monegask.

Er zijn in het weekeinde liefst 34 punten te verdienen (8 voor de winnaar van de sprintrace en maximaal 26 voor de winnaar van de hoofdrace). Als Leclerc net als bij de vorige race in Australië oppermachtig blijkt, kan hij Verstappen op een achterstand zetten die zelfs in het langste Formule 1-seizoen ooit (23 races) onoverbrugbaar lijkt.

Van der Garde denkt dat Verstappen na één snel rondje al weet of zijn updates werken. ‘Als die ronde goed is, voelt hij zich meteen happy en kan hij winnen. Anders wordt het sowieso een goed gevecht tussen Verstappen en Leclerc.’