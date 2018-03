Verbeek kan een pepertje gebruiken, vinden fans van FC Twente

De tekst is gericht aan Gertjan Verbeek. De trainer werd in oktober binnengehaald als de verlosser van Twente, maar van die reputatie is weinig over. Onder zijn leiding won Twente in achttien wedstrijden maar één keer. De landskampioen van 2010 is zelfs afgezakt naar de laatste plaats in de eredivisie. Het ontlopen van rechtstreekse degradatie lijkt na de remise (2-2) tegen Willem II het hoogst haalbare.