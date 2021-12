Ver achter de favorieten op de 5.000 meter verliest olympisch kampioen Visser de strijd met zichzelf

Esmee Visser, de olympisch kampioene op de 5.000 meter, heeft zich niet geplaatst voor de Winterspelen van Beijing. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zo goed was Irene Schouten op het olympisch kwalificatietoernooi dat ze na afloop van de door haar gewonnen 5 kilometer de tijd nam om uit te leggen dat ze zich het liefst ook voor de 1.500 meter had geplaatst. Dat was de dag ervoor niet gelukt. ‘Ik had graag willen stunten’, zei ze. Dat ze straks in Beijing met de 3 kilometer, massastart en de ploegenachtervolging aan maar liefst vier olympische onderdelen mag deelnemen, mocht geen stunt heten.

Het contrast met de vrouw die Schouten straks hoopt op te volgen, kon haast niet groter zijn. Esmee ­Visser, de 5-kilometerkampioen van Pyeongchang, worstelde zich naar 7.13,38. Het was slechts de negende tijd. Ver achter Schoutens 6.50,48. De 25-jarige stayer leverde, buiten de strijd om de tickets, een veel zwaarder gevecht met haar lichaam en geest.

Vier jaar geleden ontpopte Visser zich in enkele maanden tijd van een volstrekt onbekende schaatser tot een topper op de langste vrouwenafstand. Een beetje zoals de 23-jarige Sanne in ’t Hof, amateur met een bijbaan in een sushirestaurant, zich donderdagavond met 6.55,13 in de olympische ­selectie reed. Ook zij debuteerde pas dit olympisch seizoen in de wereld­beker en mag naar de Spelen.

Van de lichtvoetigheid van 2018, waarin Visser doorging voor olympisch goud, was weinig over. Dinsdag was ze ten val gekomen en had ze haar hamstring gekwetst. Ze kon niet meer lopen. Daags voor de 5 kilometer lag ze in bed met ijs op haar been. De kans dat ze zou kunnen deelnemen, schatten haar coaches op 1 procent. Starten kon ze uiteindelijk wel, maar hard rijden niet. ‘Na twee ronden deed dat been niets meer.’

Mentale problemen

Die hamstring zal wel weer herstellen. Veel hardnekkiger zijn haar mentale problemen. In de twee na-olympische seizoenen presteerde ze nog goed met de tweede en derde plek op de WK, maar vorig jaar ging het helemaal mis. Jaren had ze de waarschuwingen van coaches dat ze te veel deed in de wind geslagen. Ze geloofde het niet echt, tot ze vorig jaar overtraind bleek. Van haar oude vorm was niets meer over. Waar ze reed, eindigde ze in de achterhoede.

Die periode was meer dan een tik op de vingers. Het was ‘een balk’ tegen haar ‘starre hoofd’, zoals ze zelf zei. Ze ervoer dat ze wel een grens had en dat ze zichzelf eroverheen had gejaagd. Ze besefte dat ze geen machine is. Dat voelde aanvankelijk als falen, maar ­terugkijkend vond ze het een heil­zame ervaring.

‘Voorheen had ik geen twijfels omdat ik een robot was en ik alles aankon’, vertelde ze in aanloop naar deze schaatswinter. Nu weet ze dat ze voorzichtig moet zijn met haar lijf en dat ze onzekerheden, die iedere topsporter kent, mag hebben en uitspreken. Ze heeft daarbij hulp van haar coaches, maar ook van sportpsychologen.

Ook de olympische titel van 2018 ging ze meer waarderen. Eerder voelde het ongemakkelijk als die gouden medaille ter sprake kwam. ‘Ik vond het te normaal dat ik dat presteerde. Nu weet ik weet hoe moeilijk dat is.’

Teruggeworpen door de lichamelijke uitputting moest ze het afgelopen jaar nieuwe manieren vinden om haar sport te bedrijven. Dat is niet eenvoudig en dat duurt ook nog wel even. ‘Ik ben een andere ik, met een ander ­lichaam en een ander hoofd.’ Ze ­bevindt zich op onbekend terrein.

Paniek

Er zijn dagen dat ze zich geweldig voelt en alles lijkt te lukken, en er zijn ­momenten dat ze terugvalt in oude ­gewoonten. Dat de stemmetjes in haar hoofd haar weer aanvuren om meer te doen, zwaarder te trainen. Of wanneer zo’n hamstringblessure de boel in de war gooit. ‘Bij een wedstrijd als deze ben ik een beetje weer de oude, slechte ik.’

Ze sprak erover met Jorien ter Mors, die zich op dit OKT ook niet wist te kwalificeren voor de Spelen. Zij raakte na haar olympische 1.500-metertitel van 2014 ook overtraind. Tot op de dag van vandaag vond ze het gevoel van ­lichamelijke en mentale frisheid niet meer terug. ‘Jorien zei: je lichaam heeft een opdonder gehad en je zal het nooit meer zo kunnen doen als je deed.’

De afgelopen maanden waren er ogenblikken van totale paniek. Dat ze op het ijs even niet meer wist wat ze moest. ‘Dan heb ik flashbacks naar ­vorig jaar’, vertelde ze. Voor de mislukte wedstrijd van donderdag had ze een stuk of tien paniekaanvallen. Ze moet nog uitvinden hoe ze daarmee om moet gaan.

Ze had na de val de hoop op de Olympische Spelen al opgegeven. Dat was een klap, maar even zwaar viel het haar dat ze haar progressie niet kon tonen. ‘De laatste paar weken voelde ik me beter dan ooit. Ik had weer het zelfvertrouwen dat ik het kon’, zei ze met spijt in de stem. ‘Ik wilde graag ­laten zien dat ik weer aan het terugkrabbelen ben.’